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Okan Buruk'tan mesaj: "Buna rağmen önlerindeyiz"

Okan Buruk ve ekibi, Galatasaray'ın formsuz olmasına rağmen ilk 6 haftayı ezeli rakiplerinin önünde kapattığının altını çizdi. Sarı-kırmızılılar, sakatların dönmesi ve yeni transferlerin uyum sağlamasıyla tablonun değişeceğini iddia etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 08:44
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan mesaj: 'Buna rağmen önlerindeyiz'
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Yeni sezona futbol olarak istenen düzeyde başlayamayan ve Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından milli araya giren Galatasaray'da, Okan Buruk ve ekibi tablonun kısa sürede değişeceğine inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buruk ve kurmaylarına göre, sarı-kırmızılı takımın henüz istenen form seviyesine ulaşamamış olmasına rağmen 6 hafta sonunda ezeli rakiplerinin önünde yer alması, sezonun kalan bölümü adına önemli bir mesaj içeriyor.

"HENÜZ FORMDA DEĞİLİZ"

Sarı-kırmızılı teknik ekibin takımın şu an 2-3. viteste oynadığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptıkları aktarıldı:

"Bu, henüz formda olmadığımız halimiz. Yavaş yavaş gerçek formumuzu yakalayacağız. Sakat oyuncularımız dönecek, yeni transferler de adaptasyon sürecini atlatacak. İşte o zaman bu tablo değişecek. Sezonu geç açtık. Erken başlayan takımların avantajı oldu ama buna rağmen puan tablosunda onların önündeyiz."

"EN KÖTÜ HALİMİZ BU"

Galatasaray'da yöneticilerin de olumsuz tabloya rağmen takımın bulunduğu konuma dikkat çekerek, "En kötü halimiz bu. Olumsuz faktörler sona erdiğinde bambaşka bir noktada olacağız. Puan farkı da açılacak" ifadelerini kullandığı bildirildi.  

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