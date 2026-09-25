Dün
BİTTİ
Kosova
1
İrlanda
0
Dün
BİTTİ
Avusturya
3
İsrail
1
Dün
BİTTİ
Sırbistan
1
Yunanistan
2
Dün
BİTTİ
Norveç
3
Danimarka
2
Dün
BİTTİ
Portekiz
1
Galler
0
Dün
BİTTİ
Hollanda
1
Almanya
1
Dün
BİTTİ
Andora
1
Malta
2
Dün
BİTTİ
Linheştayn
0
Litvanya
2
Dün
BİTTİ
Japonya
3
Uruguay
1
Dün
BİTTİ
Güney Kore
3
Ekvador
0
Dün
BİTTİ
Özbekistan
3
İran
1

Fenerbahçe Tarfin'in konuğu Virtus Bologna

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında Virtus Bologna ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 00:32
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Tarfin'in konuğu Virtus Bologna
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

EuroLeague'de geçen sezon Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, yeni sezonu taraftarı önünde açacak.

Virtus Bologna ile EuroLeague'de daha önce 12 kez karşılaşan Fenerbahçe, söz konusu maçların 8'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, rekabette son 5 müsabakadan galip ayrılan taraf oldu.

BU SEZONKİ 4. RESMİ MAÇI

Fenerbahçe, yeni sezondaki 4. resmi maçına Virtus Bologna karşısında çıkacak.

Sezon öncesi EuroLeague'in ilk kez düzenlediği Süper Kupa'ya katılan sarı-lacivertli ekip, ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 92-90 yenilerek final şansını kaybetti. Fenerbahçe, ikinci maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, üçüncü resmi karşılaşmasını ise 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş ile yaptı. Müsabakayı 72-59 kazanan Fenerbahçe, yeni sezona kupa moraliyle girdi.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Fenerbahçe Tarfin, bu sezon EuroLeague'de üçüncü şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında ilk şampiyonluğunu 2017'de elde eden sarı-lacivertliler, ikinci zaferini 2025'te yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon da mutlu sona ulaşarak tarihinin üçüncü EuroLeague şampiyonluğu sevincini yaşayabilmek için mücadele edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.