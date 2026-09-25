Erling Haaland parladı, Norveç üç golle kazandı

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 4'te Norveç ile Danimarka karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç, 3-2'lik skorla kazandı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Oscar Bobb ile 18 ve 74. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.
Danimarka'nın gollerini ise 25. dakikada Mikkel Damsgaard ile 60. dakikada Rasmus Höjlund attı.
Norveç'te David Wolfe, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Norveç, Portekiz'i konuk edecek. Danimarka, Galler'i ağırlayacak.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Oscar Bobb ile 18 ve 74. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.
Danimarka'nın gollerini ise 25. dakikada Mikkel Damsgaard ile 60. dakikada Rasmus Höjlund attı.
Norveç'te David Wolfe, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Norveç, Portekiz'i konuk edecek. Danimarka, Galler'i ağırlayacak.