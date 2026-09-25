Galatasaray'da Singo için acele edilmeyecek! Derbi belirsizliği

Galatasaray 'da Wilfried Singo'nun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Sakatlığının tekrarlama riskinin yüksek olduğu belirtilen 25 yaşındaki futbolcunun, tamamen iyileşmeden takıma dönmesine izin verilmeyecek.

Ali Naci Küçük, Singo'nun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamaya göre yıldız savunmacının milli aranın ardından formasına kavuşma ihtimali bulunsa da Galatasaray cephesi kesin bir dönüş tarihi vermek istemiyor.

İbrahim Seten ise Singo'nun sakatlığının yeniden nüksetme riskine dikkat çekti:

Sarı-kırmızılı sağlık heyetinin, sezonun kalan bölümünü de düşünerek Singo konusunda herhangi bir risk almayacağı belirtildi. Oyuncunun sahalara dönüş tarihi, tedavi süreci ve yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.



DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?



Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün Singo ile ilgili açıklama yapmıştı. Özbek, futbolcunun durumu ile ilgili "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık. En kısa sürede aramızda olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ali Naci Küçük ayrıca Singo'nun dönüşüyle ilgili,ifadelerini kullandı.