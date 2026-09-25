Galatasaray'da Singo için acele edilmeyecek! Derbi belirsizliği

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Sakatlığının tekrarlama riskinin yüksek olduğu belirtilen 25 yaşındaki futbolcunun, tamamen iyileşmeden takıma dönmesine izin verilmeyecek.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
KASIMPAŞA VE BARCELONA MAÇLARINDA BEKLENMİYOR
Ali Naci Küçük, Singo'nun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Wilfried Singo milli takım arasından sonra da dönebilir ancak artık çok titiz davranılıyor. Oyuncunun isminin sürekli sakatlıkla anılmasını istemiyorlar. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında oynamasını beklemiyorum."
Bu açıklamaya göre yıldız savunmacının milli aranın ardından formasına kavuşma ihtimali bulunsa da Galatasaray cephesi kesin bir dönüş tarihi vermek istemiyor.
FENERBAHÇE DERBİSİ BELİRSİZ
İbrahim Seten ise Singo'nun sakatlığının yeniden nüksetme riskine dikkat çekti:
"Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sakatlığı, nüksetme riskinin yüksek olduğu bir bölgede. Doktorlar tamamen iyileşmeden oynamasına izin vermeyecek. Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği belli değil."
Ali Naci Küçük ayrıca Singo'nun dönüşüyle ilgili, "Singo'nun Ekim ayının son haftalarına doğru dönmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı sağlık heyetinin, sezonun kalan bölümünü de düşünerek Singo konusunda herhangi bir risk almayacağı belirtildi. Oyuncunun sahalara dönüş tarihi, tedavi süreci ve yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün Singo ile ilgili açıklama yapmıştı. Özbek, futbolcunun durumu ile ilgili "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık. En kısa sürede aramızda olacak." ifadelerini kullanmıştı.
KASIMPAŞA VE BARCELONA MAÇLARINDA BEKLENMİYOR
Ali Naci Küçük, Singo'nun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Wilfried Singo milli takım arasından sonra da dönebilir ancak artık çok titiz davranılıyor. Oyuncunun isminin sürekli sakatlıkla anılmasını istemiyorlar. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında oynamasını beklemiyorum."
Bu açıklamaya göre yıldız savunmacının milli aranın ardından formasına kavuşma ihtimali bulunsa da Galatasaray cephesi kesin bir dönüş tarihi vermek istemiyor.
FENERBAHÇE DERBİSİ BELİRSİZ
İbrahim Seten ise Singo'nun sakatlığının yeniden nüksetme riskine dikkat çekti:
"Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sakatlığı, nüksetme riskinin yüksek olduğu bir bölgede. Doktorlar tamamen iyileşmeden oynamasına izin vermeyecek. Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği belli değil."
Ali Naci Küçük ayrıca Singo'nun dönüşüyle ilgili, "Singo'nun Ekim ayının son haftalarına doğru dönmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı sağlık heyetinin, sezonun kalan bölümünü de düşünerek Singo konusunda herhangi bir risk almayacağı belirtildi. Oyuncunun sahalara dönüş tarihi, tedavi süreci ve yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün Singo ile ilgili açıklama yapmıştı. Özbek, futbolcunun durumu ile ilgili "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık. En kısa sürede aramızda olacak." ifadelerini kullanmıştı.