CANLI
11'
Gürcistan
0
Kuzey İrlanda
0
Bugün
21:45
Macaristan
Ukrayna
Bugün
21:45
İtalya
Belçika
Bugün
21:45
Türkiye
Fransa
CANLI
12'
Ermenistan
0
Letonya
0
Bugün
21:45
Karadağ
Güney Kıbrıs
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:30
Girona
Albacete
Bugün
22:00
FC Dordrecht
Almere
Bugün
21:45
Galway United FC
Shelbourne
Bugün
21:45
Raith Rovers
Livingston
Bugün
21:45
Arbroath
Queen's Park
Bugün
21:45
Ayr United
Stenhousemuir
Bugün
21:45
Inverness CT
Greenock Morton
Bugün
BİTTİ
Avustralya
1
Brezilya
1
Bugün
BİTTİ
Hindistan
1
Panama
1
Bugün
BİTTİ
Mozambik
1
Senegal
1
Bugün
BİTTİ
Tanzanya
0
Gine Bissau
2
CANLI
50'
Niger
2
Lesotho
0
CANLI
10'
Togo
0
Burundi
0
CANLI
13'
Malavi
0
Güney Sudan
0
CANLI
13'
Nijerya
0
Madagaskar
0
Bugün
BİTTİ
Sudan
1
Etiyopya
0
CANLI
8'
Ruanda
1
Liberya
0
Bugün
22:00
Mali
Cape Verde
Bugün
22:00
Fas
Gabon
Bugün
22:00
Cezayir
Zambia
Bugün
22:00
Mısır
Angola
Bugün
22:00
Burkina Faso
Benin

İtalyan tenisçi Sinner, Çin Açık'tan çekildi

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, dizindeki sakatlık nedeniyle Çin Açık'tan çekildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 17:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İtalyan tenisçi Sinner, Çin Açık'tan çekildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Teniste dünya klasmanının 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, dizindeki sakatlık nedeniyle Çin Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan raket, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dizim henüz olmasını istediğim seviyede değil. En kısa sürede kortlara dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Alman Alexander Zverev'i temmuz ayında yenerek Wimbledon şampiyonluğunu kazanan Sinner, turnuva sonrasında resmi bir maça çıkmadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.