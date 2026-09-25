Basketbol Süper Ligi'nin ilk maçına 'süper' son! Yok böyle basket

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda konuk ettiği Pizza Bulls Bordo BK'yı 90-89 mağlup etti.
Tofaş, Yiğitcan Saybir'in son saniyede kendi sahasından attığı basketle kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligdeki ilk maçına çıkan Pizza Bulls Bordo BK, son çeyrekte geri dönüş için önemli bir mücadele ortaya koysa da sahadan 1 sayı farkla yenik ayrıldı.
TOFAŞ İLK ÇEYREKTE FARKI AÇTI
Mücadeleye hücumda etkili başlayan TOFAŞ, ilk periyodu 27-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte toparlanan Pizza Bulls Bordo BK, rakip potaya 31 sayı bıraktı. Konuk ekip, devre arasına gidilirken farkı 1 sayıya indirerek skoru 48-47'ye getirdi.
SON ÇEYREKTE GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
Üçüncü çeyrekte 27-21'lik üstünlük kuran TOFAŞ, kontrolü yeniden eline aldı.
Pizza Bulls Bordo BK'nın son çeyrekteki 21-15'lik geri dönüş çabası yeterli olmadı ve TOFAŞ parkeden 90-89 galip ayrıldı. Sezonun ilk maçına ise Yiğitcan Saybir'in orta sahadan atarak galibiyeti getiren tarihi basketi damga vurdu.
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BASKETBOL SÜPER LİGİ 'SÜPER' BAŞLADI!
TOFAŞ'ta Yiğitcan Saybir 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Jones ve Nutall 15'er, McNeace 11, Brown 9, Reynolds 8, Carter 6, Efe Evan Postel 5 ve Sadık Kabaca 3 sayı üretti.
PETERSON'DAN 31 SAYI
Pizzabulls Bordo Bandırma'da Peterson, 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Hankins 17, Maxhuni 12, Toure ve Jefferson 8'er, Gordon 5, Okben Ulubay ve Kadir Bayram 3'er, Berk Demir ise 2 sayı kaydetti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, Carter 6, Efe Evan Postel 5, Jones 15, Brown 9, Sadık Kabaca 3, McNeace 11, Nutall 15, Reynolds 8, Leon Harun Apaydın
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 5, Berk Demir 2, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 31, Okben Ulubay 3, Kadir Bayram 3, Aldridge, Hankins 17, Maxhuni 12
1. Periyot: 27-16
Devre: 48-47
3. Periyot: 75-68
Tofaş, Yiğitcan Saybir'in son saniyede kendi sahasından attığı basketle kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligdeki ilk maçına çıkan Pizza Bulls Bordo BK, son çeyrekte geri dönüş için önemli bir mücadele ortaya koysa da sahadan 1 sayı farkla yenik ayrıldı.
TOFAŞ İLK ÇEYREKTE FARKI AÇTI
Mücadeleye hücumda etkili başlayan TOFAŞ, ilk periyodu 27-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte toparlanan Pizza Bulls Bordo BK, rakip potaya 31 sayı bıraktı. Konuk ekip, devre arasına gidilirken farkı 1 sayıya indirerek skoru 48-47'ye getirdi.
SON ÇEYREKTE GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
Üçüncü çeyrekte 27-21'lik üstünlük kuran TOFAŞ, kontrolü yeniden eline aldı.
Pizza Bulls Bordo BK'nın son çeyrekteki 21-15'lik geri dönüş çabası yeterli olmadı ve TOFAŞ parkeden 90-89 galip ayrıldı. Sezonun ilk maçına ise Yiğitcan Saybir'in orta sahadan atarak galibiyeti getiren tarihi basketi damga vurdu.
İŞTE O ENFES BASKET!
BASKETBOL SÜPER LİGİ 'SÜPER' BAŞLADI!
YİĞİTCAN SAYBİR 18 SAYI ATTI
Yiğitcan Saybir, Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında tarihe geçecek bir basketle Tofaş'a galibiyeti getirdi!pic.twitter.com/5KvRMpdOCD
— Sporx Basketbol (@sporx_basket) September 25, 2026
TOFAŞ'ta Yiğitcan Saybir 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Jones ve Nutall 15'er, McNeace 11, Brown 9, Reynolds 8, Carter 6, Efe Evan Postel 5 ve Sadık Kabaca 3 sayı üretti.
PETERSON'DAN 31 SAYI
Pizzabulls Bordo Bandırma'da Peterson, 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Hankins 17, Maxhuni 12, Toure ve Jefferson 8'er, Gordon 5, Okben Ulubay ve Kadir Bayram 3'er, Berk Demir ise 2 sayı kaydetti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, Carter 6, Efe Evan Postel 5, Jones 15, Brown 9, Sadık Kabaca 3, McNeace 11, Nutall 15, Reynolds 8, Leon Harun Apaydın
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 5, Berk Demir 2, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 31, Okben Ulubay 3, Kadir Bayram 3, Aldridge, Hankins 17, Maxhuni 12
1. Periyot: 27-16
Devre: 48-47
3. Periyot: 75-68