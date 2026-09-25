Pero Antic'ten Obradovic itirafı: 'Görüşmemiz 45 saniye sürdü'

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pero Antic, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce Zeljko Obradovic ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jao Mile Podcast'e konuşan Antic, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce Zeljko ile telefonda görüştük. Konuşmamız sadece 45 saniye sürdü. Arkadaşlarım da 'Ne oldu, anlaşamadınız mı?' diye sordu" dedi.
Obradovic'in kendisine yönelttiği soruyu aktaran Antic, "Bana, 'Kaliteni ve EuroLeague'e dönmek istediğini biliyorum. Benim için soyunma odasını idare edebilir misin?' dedi. 'Olur' dedim. O da 'Tamam, sözleşme konusunu halledersiniz. Şimdi gitmem lazım' deyip telefonu kapattı" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli antrenörle ilişkilerine de değinen Antic, "Bize gerçekten aileden biri gibi yaklaşırdı. Günün iki saatinde onu hiç sevmezdiniz; size adeta eziyet ederdi. Ama kalan 22 saatte neye ihtiyacınız varsa yanınızdaydı" diye konuştu.
Obradovic'in kendisine yönelttiği soruyu aktaran Antic, "Bana, 'Kaliteni ve EuroLeague'e dönmek istediğini biliyorum. Benim için soyunma odasını idare edebilir misin?' dedi. 'Olur' dedim. O da 'Tamam, sözleşme konusunu halledersiniz. Şimdi gitmem lazım' deyip telefonu kapattı" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli antrenörle ilişkilerine de değinen Antic, "Bize gerçekten aileden biri gibi yaklaşırdı. Günün iki saatinde onu hiç sevmezdiniz; size adeta eziyet ederdi. Ama kalan 22 saatte neye ihtiyacınız varsa yanınızdaydı" diye konuştu.