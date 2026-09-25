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Kukoč: "Bugünün oyuncularının eski efsanelerden daha iyi olduğunu kabul etmem"

NBA'in eski yıldızlarından Toni Kukoč, Nikola Jokić ve Luka Dončić'in basketbol zekâsını överken farklı dönemlerin oyuncularını kıyaslamanın güç olduğunu söyledi. Eski yıldız, günümüz basketbolcularının geçmişteki Avrupalı efsanelerden üstün olduğu görüşüne katılmadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 14:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kukoč: 'Bugünün oyuncularının eski efsanelerden daha iyi olduğunu kabul etmem'
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Hall of Fame üyesi Toni Kukoč, Avrupalı oyuncuların modern NBA üzerindeki etkisini değerlendirdi. Nikola Jokić, Luka Dončić ve Giannis Antetokounmpo'nun başarılarını teslim eden Kukoč, farklı kuşakların oynadığı koşulların da hesaba katılması gerektiğini savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvatistan'da yayınlanan Sport Nedjeljom programında konuşan Kukoč, kendi döneminde boyalı alanın fiziksel pivotlarla dolu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Jokić'i övüyorlar ve bunu hak ediyor. Görüşüyle beni büyüleyen, olağanüstü bir basketbol dehası. Ama Jokić, her maç üç fiziksel savunmacı pivotla karşılaşmak zorunda olmadığı bir dönemde oynuyor."

Kukoč, Jokić ve Dončić'in oyun bilgisine de övgüde bulundu:

"Jokić ve Dončić, Avrupa ve Balkan basketbolunun temel eğitiminden gelen yüksek bir basketbol zekâsına sahip. Oyunun temellerine çok iyi hâkimler; basketbolu anlama düzeyleri ligin geri kalanının çok ilerisinde."

Günümüz oyuncularının antrenman, beslenme ve toparlanma imkânlarının da geliştiğini hatırlatan Kukoč, sözlerini şöyle tamamladı:

"Jokić, Dončić ve Giannis var. Üçü de MVP olmuş büyük oyuncular. Ama bugünün oyuncularının Dražen, Dino, Divac, Sabonis ya da Marčiulionis'ten daha iyi olduğunu asla kabul etmem."

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