İsmail Kartal: "Mağdur olduk!"

"Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama takımda oynamayan oyuncularımız için bu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak, sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak. Biz buraya en iyisini yapmaya geldik. Lyon'a göre matematiklerimiz var. Her şeye çalışıyoruz, antrenman yapacağız ve ekip arkadaşlarımızla en doğru 11 için karar vereceğiz."