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CANLI | Türkiye - Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Fransa ile karşı karşıya geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 19:22 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 19:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Türkiye - Fransa
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara etabındaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşıyor.

Saat 19.30'da başlayan karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

TÜRKİYE: 13

FRANSA: 10

(1. SET)

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Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Milli takım, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.

 

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