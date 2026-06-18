CANLI | Türkiye - Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara etabındaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşıyor.
Saat 19.30'da başlayan karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 13
FRANSA: 10
(1. SET)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.
Milli takım, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.
Saat 19.30'da başlayan karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 13
FRANSA: 10
(1. SET)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VNL MAÇLARINI S SPORT PLUS'TA İZLE!
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 900 TL İNDİRİMLİ!
Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.
Milli takım, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.