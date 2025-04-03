Haber Tarihi: 03 Nisan 2025 19:03 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 19:03

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı tek maç mı, çift maç mı?

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final aşamasına yaklaşıyor. Çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından futbolseverler, yarı final maçlarının tek maç mı yoksa çift maç mı oynanacağını merak etmeye başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı tek maç mı, çift maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı tek maç mı, çift maç mı?
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 1-3 Nisan 2025 tarihlerinde nefes kesen mücadelelerle devam ederken, yarı finale yükselen takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre, çeyrek finalin galipleri yarı finalde kozlarını paylaşacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL ÇİFT MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakaları, TFF'nin resmi statüsüne göre çift maçlı eleme usulüyle oynanacak. Çeyrek finalde tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların aksine, yarı finalde takımlar hem evlerinde hem de deplasmanda mücadele ederek tur atlama şansını iki maçta arayacak.

Çift maçlı sistem, geçmiş yıllarda olduğu gibi deplasman golü kuralı olmadan uygulanacak. Yani iki maç sonunda toplam gol sayısına bakılacak ve eşitlik durumunda uzatmalara, gerekirse penaltılara gidilecek.

Konyaspor'un yarı finale erken yükselmesiyle birlikte, diğer eşleşmelerin sonuçları merakla bekleniyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RÖVANŞ OYNANIYOR MU?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finallerinde rövanş maçları oynanıyor. Çeyrek finalin tek maçlı yapısından farklı olarak, yarı finalde her takım rakibiyle iki kez karşılaşacak. İlk maç, kura çekiminde belirlenen seri başı takımın sahasında oynanırken rövanş maçı ise diğer takımın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

ZTK YARI FİNAL TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final aşaması, çeyrek finalden farklı olarak çift maçlı bir formatta oynanacak. TFF'nin turnuva statüsünde açıkça belirtilmiş bir kural. Çeyrek finallerde tek maç eleme usulüyle seri başı takımların ev sahipliğinde oynanan maçlar, yarı finalde çift maç sistemi uygulanıyor.



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Ziraat
Gündem

Diğer Haberler

Ole Gunnar Solskjaer: 'Galatasaray derbisinde gösterdik' Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: "Galatasaray derbisinde gösterdik"
Beşiktaş-Göztepe Maçı Canlı İzle: BJK-Göztepe ATV İzle Gündem Beşiktaş-Göztepe Maçı Canlı İzle: BJK-Göztepe ATV İzle
Beşiktaş'ta sistem değişmedi! Beşiktaş Beşiktaş'ta sistem değişmedi!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı tek maç mı, çift maç mı? Gündem Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı tek maç mı, çift maç mı?
Liverpool'da hedef Takefusa Kubo Liverpool Liverpool'da hedef Takefusa Kubo
Kyle Walker: 'Milan benim için doğru seçim' Milan Kyle Walker: "Milan benim için doğru seçim"
Trabzonspor U19'dan anlamlı ziyaret Trabzonspor Trabzonspor U19'dan anlamlı ziyaret
Euro Neden Yükseliyor? Son Dakika Euro/TL Ne Kadar? Gündem Euro Neden Yükseliyor? Son Dakika Euro/TL Ne Kadar?
Arsenal'den Gabriel Magalhaes için sakatlık açıklaması Arsenal Arsenal'den Gabriel Magalhaes için sakatlık açıklaması
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Pep Guardiola, Jose Mourinho'ya hak verdi
2
Jose Mourinho kaç maç ceza alır?
3
Yılmaz Vural'dan 'burun sıkma' yorumu!
4
Mourinho'nun fiziki müdahalesi öncesi Okan Buruk ne dedi?
5
Samsunspor'dan Cihan Aydın tepkisi!
6
İbrahim Hatipoğlu: "Şimdi istediğin kadar konuş Acun Ilıcalı"
7
Galatasaraylı futbolculardan, Ali Koç'a pasta

SON HABERLER