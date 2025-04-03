Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı tek maç mı, çift maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 1-3 Nisan 2025 tarihlerinde nefes kesen mücadelelerle devam ederken, yarı finale yükselen takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre, çeyrek finalin galipleri yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakaları, TFF'nin resmi statüsüne göre çift maçlı eleme usulüyle oynanacak. Çeyrek finalde tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların aksine, yarı finalde takımlar hem evlerinde hem de deplasmanda mücadele ederek tur atlama şansını iki maçta arayacak.

Çift maçlı sistem, geçmiş yıllarda olduğu gibi deplasman golü kuralı olmadan uygulanacak. Yani iki maç sonunda toplam gol sayısına bakılacak ve eşitlik durumunda uzatmalara, gerekirse penaltılara gidilecek.

Konyaspor'un yarı finale erken yükselmesiyle birlikte, diğer eşleşmelerin sonuçları merakla bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finallerinde rövanş maçları oynanıyor. Çeyrek finalin tek maçlı yapısından farklı olarak, yarı finalde her takım rakibiyle iki kez karşılaşacak. İlk maç, kura çekiminde belirlenen seri başı takımın sahasında oynanırken rövanş maçı ise diğer takımın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final aşaması, çeyrek finalden farklı olarak çift maçlı bir formatta oynanacak. TFF'nin turnuva statüsünde açıkça belirtilmiş bir kural. Çeyrek finallerde tek maç eleme usulüyle seri başı takımların ev sahipliğinde oynanan maçlar, yarı finalde çift maç sistemi uygulanıyor.