Sahipsizler Azize diziden neden ayrıldı, ölecek mi, öldü mü?

Sevilen dizi Sahipsizler'in son bölümlerinde yaşanan olaylar, izleyicileri derinden etkiledi. Özellikle dizinin önemli karakterlerinden biri olan Azize'nin başına gelenler, " Sahipsizler Azize ölecek mi? " ve " Azize öldü mü? " gibi soruları akıllara getirdi.

Kardeşleriyle ayrı düştüğü için üzülen ve suçlu hisseden Azize, "Onlara yetemiyorum" diye tek başına ağlarken; Mesut arayıp Devran'ın Yavuz'un yanına gittiğini söyledi.

Yavuz'un karşısına dikilen Devran, silahını çekip "Seni almaya geldim. Senden başka türlü kurtuluş yok" dedi.

Devran'a yetişen Azize, aralarına girip "Devran bırak silahı, ne olur indir... Sakın, hayatını mahvetmene izin vermeyeceğim" dedi.

Sabredemeyen Yavuz ise "Yeter be... Çocuk falan yok, Vera hamile değil" deyince herkes şok oldu.

Yukarı çıkıp Yavuz'un silahını alan Vera, "Sen benden hayatımı çaldın. Şimdi ödeştik" deyip Azize'yi vurdu.

Yavuz, "Kızım" diye gözyaşlarına boğulurken; Devran da kucağındaki Azize'ye onu kurtaracağını söyledi.

Bilincini kaybeden Azize ise doğum günü akşamındaki hallerini hatırlayıp "Geliyorum anne" dedi. Gözyaşlarına boğulan Devran da "Ölemezsin sen, seviyorum lan seni. Ben sensiz yapamam, ne olursun gitme" diye ilan-ı aşk etti.

Azize'nin akıbeti hakkındaki spekülasyonlar artarken, dizinin yapımcılarından veya Azize karakterini canlandıran oyuncudan henüz resmi bir açıklama gelmedi.