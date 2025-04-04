Haber Tarihi: 04 Nisan 2025 14:53 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 14:53

Borsa İstanbul Neden Düştü, Düşüyor? 4 Nisan 2025

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BİST) 100 endeksi, 4 Nisan 2025 tarihinde sert bir düşüş yaşayarak yatırımcıları tedirgin etti. Gün sonunda BİST 100, 127,99 puanlık kayıpla 9.356,27 seviyesine geriledi. Bu düşüş, endeksin %1,35 oranında değer kaybettiği anlamına geliyor.

Borsa İstanbul Neden Düştü, Düşüyor? 4 Nisan 2025
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Güne başlarken pozitif bir seyir izleyen BİST 100, öğleden sonra gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Gün içinde en yüksek 9.524,76 puanı gören endeks, kapanışta 9.338,67 puan seviyesine kadar indi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında endişe yarattı.

DÜŞÜŞÜN OLASI NEDENLERİ

Borsadaki bu düşüşün çeşitli nedenleri olabilir. Küresel piyasalardaki gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını etkileyebilir. Ayrıca, şirket özelinde yaşanan haberler, ekonomik verilerdeki beklenti altı performans veya siyasi gelişmeler de borsada dalgalanmalara yol açabilir.

ÖNE ÇIKAN HİSSELERDEKİ DURUM

BİST 100 endeksindeki düşüşte bazı büyük hisselerdeki satışlar etkili oldu. Özellikle Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve Aselsan gibi önemli şirketlerin hisselerinde görülen değer kayıpları, endeksi aşağıya çekti. Buna karşın, Türk Hava Yolları (THY) hisselerinde ise sınırlı bir yükseliş gözlemlendi.

TEKNİK GÖSTERGELER NE DİYOR?

Teknik analizlere bakıldığında, BİST 100 için "Güçlü Sat" sinyali verildiği görülüyor. Bu durum, kısa vadede düşüş trendinin devam edebileceği yönünde bir işaret olarak yorumlanabilir. 


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