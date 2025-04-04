Borsa İstanbul Neden Düştü, Düşüyor? 4 Nisan 2025

Güne başlarken pozitif bir seyir izleyen BİST 100, öğleden sonra gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Gün içinde en yüksek 9.524,76 puanı gören endeks, kapanışta 9.338,67 puan seviyesine kadar indi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında endişe yarattı.

Borsadaki bu düşüşün çeşitli nedenleri olabilir. Küresel piyasalardaki gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını etkileyebilir. Ayrıca, şirket özelinde yaşanan haberler, ekonomik verilerdeki beklenti altı performans veya siyasi gelişmeler de borsada dalgalanmalara yol açabilir.

BİST 100 endeksindeki düşüşte bazı büyük hisselerdeki satışlar etkili oldu. Özellikle Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve Aselsan gibi önemli şirketlerin hisselerinde görülen değer kayıpları, endeksi aşağıya çekti. Buna karşın, Türk Hava Yolları (THY) hisselerinde ise sınırlı bir yükseliş gözlemlendi.

Teknik analizlere bakıldığında, BİST 100 için "Güçlü Sat" sinyali verildiği görülüyor. Bu durum, kısa vadede düşüş trendinin devam edebileceği yönünde bir işaret olarak yorumlanabilir.