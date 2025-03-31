Bankalar ne zaman açılacak? 2,3,4 Nisan'da bankalar açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla 2,3,4 Nisan günleri de idari izin sayıldı ve bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Açıklama sonrasında bankaların çalışma saatleri gündeme geldi ve bankaların da 9 gün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2-3-4 Nisan'ın idari izin olarak sayılacağını ve bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını açıklamıştı. Yani 9 günlük bayram tatili devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin özel sektörü kapsamadığı için bankalar 9 gün tatil olmayacak.



Bankalar resmi tatile göre kapalı oluyor. Bu durumda Ramazan Bayramı günleri olan 31 mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri bankalar tatil olacak.

Geçmiş uygulamalara bakıldığında, bankalar idari izin günlerinde genelde açık kalmaktadır çünkü 2-3-4 Nisan günleri resmi tatil değildir.

Dolayısıyla bankalar bu tarihlerde kapalıyken, idari izin günleri olan 2-4 Nisan'da normal mesai saatlerinde (genelde 09:00-17:00 arası) hizmet verecek.