Haber Tarihi: 04 Nisan 2025 16:09 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 16:09

Son dakika: Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı?

10 Nisan 1973 yılında dünyaya gelen Selahattin Demirtaş açıklamaları ile sık sık Türkiye'nin gündemine yerleşiyor. 2016 yılında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılıp bırakılmadığı da ise merak konusu haline geldi. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı görevini 11 Şubat 2018 tarihine kadar yürütmüştü.

Son dakika: Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı?
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Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı görevine 22 Haziran 2014'te seçilen Selahattin Demirtaş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddiaları ile gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST Mİ BIRAKILDI?
Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı görevine 22 Haziran 2014'te seçilen Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu. Şu an için herhangi bir serbest bırakılma açıklaması bulunmazken tutukluluğu devam ediyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN TUTUKLANDI?
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve 9 HDP'li milletvekili ile birlikte çeşitli suçlardan gözaltına alınan Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü. Mayıs 2023 seçimlerinden sonra ise aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE ZAMAN ÇIKACAK?
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek iddiaları ile gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Demirtaş, 2016 senesinden beri tutuklu. Yargılandığı Kobani Davası'ndan 16 Mayıs 2024 tarihinde karar çıkarken tutukluluk halinin devamına ve 28 yıl hapis cezası kararı alınmıştı. Diğer suçlarla beraber toplamda 42 sene hapis cezası kararı alındı.
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