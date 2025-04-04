Son dakika: Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı?

Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı görevine 22 Haziran 2014'te seçilen Selahattin Demirtaş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddiaları ile gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı görevine 22 Haziran 2014'te seçilen Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu. Şu an için herhangi bir serbest bırakılma açıklaması bulunmazken tutukluluğu devam ediyor.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve 9 HDP'li milletvekili ile birlikte çeşitli suçlardan gözaltına alınan Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü. Mayıs 2023 seçimlerinden sonra ise aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek iddiaları ile gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Demirtaş, 2016 senesinden beri tutuklu. Yargılandığı Kobani Davası'ndan 16 Mayıs 2024 tarihinde karar çıkarken tutukluluk halinin devamına ve 28 yıl hapis cezası kararı alınmıştı. Diğer suçlarla beraber toplamda 42 sene hapis cezası kararı alındı.