Haber Tarihi: 28 Mart 2025 15:24 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 15:24

1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 2025

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. Bu gelişmenin ardından fark ödemesinin tarihi merak konusu oldu. Peki, emekli ikramiyesi fark ödemesi ne zaman?

1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 2025
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye yükseltildi. Ancak ödemeler, yasal süreç tamamlanmadan önce başladığı için emeklilere ilk etapta 3 bin TL yatırıldı. SGK'nın düzenlemeye ilişkin çalışmaları sürerken, eksik kalan 1.000 TL'lik fark ödemesinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödeme takvimi netleşecek.

1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 2025

Emekliler bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık kısmın ödenmesini bekliyor. Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenmiş olacak. İşte, emekli bayram ikramiyesi fark ödemesinde son durum...

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.

SGK tarafından açıklanan takvime göre ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlanacak.

TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

Konuya ilişkin SGK'dan yapılan açıklamada;

"Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" denildi.



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