Fenerbahçe'den cezalar için hamle: Olağanüstü toplantı talebi

Fenerbahçe, PFDK sevklerinin ardından harekete geçti. Sarı-lacivertliler, tedbirli olarak sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzonspor maçı öncesi açıklanmasını istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den cezalar için hamle: Olağanüstü toplantı talebi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2025 21:19
Fenerbahçe, kupadaki Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilen isimler için harekete geçti.

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, PFDK'dan sevk edilen isimlerle ilgili olağanüstü toplantı talep etti.

Fenerbahçe, tedbirli olarak sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzonspor maçı öncesi açıklanmasını istedi.

Fenerbahçe'de; teknik direktör Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, kaleci antrenörü Sandro Zufic, yardımcı antrenör Salvatore Foti tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery