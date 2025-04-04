Fenerbahçe, kupadaki Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilen isimler için harekete geçti.
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, PFDK'dan sevk edilen isimlerle ilgili olağanüstü toplantı talep etti.
Fenerbahçe, tedbirli olarak sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzonspor maçı öncesi açıklanmasını istedi.
Fenerbahçe'de; teknik direktör Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, kaleci antrenörü Sandro Zufic, yardımcı antrenör Salvatore Foti tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, PFDK'dan sevk edilen isimlerle ilgili olağanüstü toplantı talep etti.
Fenerbahçe, tedbirli olarak sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzonspor maçı öncesi açıklanmasını istedi.
Fenerbahçe'de; teknik direktör Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, kaleci antrenörü Sandro Zufic, yardımcı antrenör Salvatore Foti tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.