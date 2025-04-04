Your Messenger Verification Code Nedir, Neden Gelir?

"Your Messenger verification code is..." mesajı, Facebook'un mesajlaşma uygulaması olan Messenger üzerinden hesabınıza giriş yapılmaya çalışıldığında gelen bir doğrulama kodudur. Bu kod, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kapsamında size gönderilir ve hesabın gerçekten size ait olduğunu onaylamanızı sağlar.

Bu mesaj birkaç nedenden ötürü size ulaşmış olabilir:

Siz veya bir başkası hesabınıza giriş yapmaya çalıştı: Özellikle yeni bir cihazdan veya farklı bir tarayıcıdan Messenger'a giriş yapılmak istendiğinde, sistem güvenlik amacıyla doğrulama kodu gönderir.

Bir başkası yanlışlıkla sizin numaranızı yazdı: Messenger'a kayıt olmaya çalışan biri, sizin telefon numaranızı yanlışlıkla girmiş olabilir.

Hesabınız ele geçirilmeye çalışılıyor olabilir: Eğer giriş denemesi size ait değilse ve bu tür mesajları sık sık alıyorsanız, hesabınız kötü niyetli kişilerin hedefinde olabilir.

Kodu kimseyle paylaşmayın: Gelen doğrulama kodu yalnızca size özeldir. Hiçbir koşulda başkalarıyla paylaşmayın.

Şifrenizi değiştirin: Giriş talebi size ait değilse, Messenger veya Facebook hesabınızın şifresini derhal değiştirin.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif edin: Güvenliğiniz için bu özelliği aktif hale getirerek olası tehditlere karşı önlem alın.

Facebook Destek ile iletişime geçin: Hesabınızın tehlikede olduğunu düşünüyorsanız, Facebook'un destek birimi ile iletişime geçin.

Bazı dolandırıcılar sahte Messenger doğrulama mesajları göndererek kullanıcıları kandırmaya çalışabilir. Mesajın gerçekten Facebook'tan gelip gelmediğini kontrol edin. Resmi Facebook doğrulama mesajları genellikle kısa numaralardan veya "Facebook" ibaresiyle gelir.