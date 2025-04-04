Haber Tarihi: 04 Nisan 2025 12:04 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 12:04

Sağlık ocakları açık mı? 4 Nisan bugün sağlık ocakları açık mı?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok kamu kurumu ve özel işletme faaliyetlerine ara verirken, sağlık ocaklarının çalışma durumu merak konusu oldu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, sağlık ocaklarının çalışma takvimini de etkiledi. Peki, Eczaneler açık mı? 4 Nisan bugün eczaneler açık mı?

Sağlık ocakları açık mı? 4 Nisan bugün sağlık ocakları açık mı?
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Ramazan Bayramı'nın sonlanmasının ardından vatandaşlar eczanelerin, hastanelerin ve sağlık ocaklarının açılıp açılmadığını merak ediyor. Bayram boyunca hastanelerin yalnızca acil poliklinikleri açıkken eczaneler ise nöbet sistemiyle hizmet veriyordu. Peki, 4 Nisan Cuma günü eczaneler açık mı? Sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?

SAĞLIK OCAKLARI BAYRAMDA AÇIK MI?

Tatil süresi boyunca aile hekimleri hizmet vermeyecek ve sağlık ocakları kapalı olacak.

Ramazan Bayramı tatili kapsamında Aile Sağlığı Merkezleri 7 Nisan Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

4 NİSAN: BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık ocakları bayram tatili boyunca kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca, hastanelerin poliklinikleri 4 Nisan Cuma günü itibarıyla hasta kabulüne başlayacak.
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