Altın Fiyatları Neden Düşüyor, Düştü? 3 Nisan 2025

Piyasaların mevcut belirsizlik ortamında tedirgin olmasıyla birlikte, birçok yatırımcı için "satmak istediğini satamıyorsan, satabildiğini satarsın" prensibi geçerli oluyor. Bu durum, riskten kaçış limanı olarak görülen altın ve gümüş piyasalarında, genel piyasadaki riskten kaçınma eğilimine rağmen satış baskısı yaratıyor gibi görünüyor. Haziran vadeli altın kontratları en son 48,70 dolar düşüşle 3.117,50 dolardan işlem gördü.

Asya ve Avrupa borsaları gece işlemlerinde genel olarak düşüş gösterdi. ABD borsa endekslerinin de bugün New York'ta keskin düşüşle ve çok aylık düşük seviyelerden açılması bekleniyor. Çarşamba öğleden sonra açıklanan ve merakla beklenen ABD tarife haberlerinin ardından riskten kaçınma eğilimi oldukça belirginleşti. Başkan Trump, bu ayın sonlarında yürürlüğe girecek şekilde 180'den fazla ülkeye karşılıklı ticaret tarifeleri uygulayacağını duyurdu. 5 Nisan'dan itibaren neredeyse tüm ABD ithalatına %10 oranında tarife uygulanacak. Birçok ülkenin de kendi yeni tarifeleriyle ABD'ye misilleme yapması bekleniyor.

Trade Nation'dan David Morrison bugün yaptığı bir değerlendirmede, "Başkan Trump'ın kapsamlı karşılıklı tarifeler uygulamasıyla piyasalar gece boyunca sert tepki verdi. Tarife duyurusu finansal piyasalarda şok dalgaları yarattı ve yatırımcılar sonuçlarını değerlendirmek için çabalıyor. Tam ölçekli bir küresel ticaret savaşı korkusu gerçeğe dönüşürken, belirsizlik ve kafa karışıklığı hakim durumda. Büyük ekonomilerden misilleme önlemleri alınması artık yaygın bir beklenti haline geldi ve bu durum ateşe benzin döküyor" ifadelerini kullandı.

Bugün Japon yeni ve İsviçre frangı gibi güvenli liman olarak görülen para birimlerine yönelik talep artıyor.

Bugün önemli dış piyasalarda ABD dolar endeksi keskin bir düşüşle altı ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Nymex ham petrol vadeli işlem fiyatları da keskin bir düşüşle varil başına 67,75 dolar civarında işlem görüyor. Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi ise şu anda %4,051 seviyesinde. Çalkantılı piyasa ortamında ABD Hazine tahvilleri, güvenli liman arayışıyla ABD borçlanmasına yönelik artan talepten faydalanıyor.

Yeni ABD tarifeleri meselesi, Cuma günü açıklanacak olan Mart ayı ABD Çalışma Bakanlığı istihdam raporunu gölgede bıraktı. Şubat raporundaki 151.000'lik artışa kıyasla, tarım dışı istihdam rakamının 140.000 artması bekleniyor.

Bugün açıklanacak ABD ekonomik verileri arasında haftalık işsizlik başvuruları raporu, Challenger işten çıkarma raporu, ABD uluslararası ticaret raporu, ABD hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), ISM iş hizmetleri raporu ve küresel hizmetler PMI yer alıyor.

Teknik olarak, Haziran vadeli altın kontratlarında boğalar hala güçlü bir kısa vadeli teknik avantaja sahip. Boğaların bir sonraki yukarı yönlü fiyat hedefi, 3.201,60 dolardaki güçlü direncin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmek. Ayıların bir sonraki kısa vadeli aşağı yönlü fiyat hedefi ise, 3.031,00 dolardaki güçlü teknik desteğin altına fiyatları itmek. İlk direnç 3.150,00 dolar ve ardından 3.177,00 dolar seviyelerinde görülüyor. İlk destek ise gece oluşan en düşük seviye olan 3.109,50 dolar ve ardından 3.100,00 dolar seviyesinde bulunuyor. Wyckoff Piyasa Puanı: 8.5.

Mayıs vadeli gümüş kontratlarında boğalar hala hafif bir kısa vadeli teknik avantaja sahip olsa da, bu avantaj azalıyor. Günlük grafiklerdeki üç aylık yükseliş trendi bozuldu. Gümüş boğalarının bir sonraki yukarı yönlü fiyat hedefi, 34,00 dolardaki güçlü teknik direncin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmek. Ayıların bir sonraki aşağı yönlü fiyat hedefi ise, Şubat ayındaki düşük seviye olan 31,365 doların altındaki kapanışlar. İlk direnç 33,00 dolar ve ardından 33,50 dolar seviyelerinde görülüyor. Bir sonraki destek ise 32,50 dolar ve ardından 32,215 dolar seviyesinde bulunuyor. Wyckoff Piyasa Puanı: 5.5