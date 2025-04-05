Çağdaş Çavuş: 'Play-off grubunda var olmak istiyoruz'

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş maçın ardından açıklama yaptı. Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş oyun öncesi çok güzel bir antrenman ve hazırlık evresi geçirdiklerini söyledi.



Mücadelenin 20. dakikasından sonra oyun üstünlüğünü almaya başladıklarını ifade eden Çavuş, şunları kaydetti:



"İkinci devreye başladığımızda oyunun kontrolüyle beraber gol aramak istedik. Bunu zaman zaman yaptık ve nitekim 82'nci dakikada Erce'nin çıkardığı bir pozisyon var. Genel anlamda iki takım için şunu çok net söyleyebilirim, oyunu mücadele anlamında götürdüler. İki takımın karşılıklı mücadele içerisinde getirdikleri bir oyunda beraberlikle ayrıldık. Bu beraberlik bizim için bundan sonraki maçlardaki play-off iddiamızı devam ettiren bir durum oluşturdu. Bundan sonraki maçlara, kazandığımız veya güzel bir puan ortalamasıyla devam ettiğimiz durumda buranın içerisinde yer almak istiyoruz. Umut ediyorum ki sezonun sonunda o mavi hattın içerisinde olup play-off grubunda var olmak istiyoruz."



