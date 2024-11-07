Osimhen neden maske takıyor? Sırrı belli oldu

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in taktığı maske, futbolseverler tarafından merak konusu oldu.



Peki Victor Osimhen neden maske takıyor? İşte taktığı maskenin sırrı...



3 YILDIR MASKE TAKIYOR



25 yaşındaki Nijeryalı forvet, 2021 yılında Napoli formasıyla Inter'e karşı oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sonrası ciddi bie yüz kırığı geçirdi.



Osimhen, yüzündeki kırıkları düzeltmek için ameliyat oldu.



Bu ameliyatın ardından, yüzünü koruması için özel yapılmış 'karbon fiber yüz maskesi' takmaya başladı.



Özel olarak yapılan maske, Osimhen'in yüzünü darbelerden koruması için yapıldı ve yıldız golcü o günden beridir sahaya maske ile çıkıyor.



GALATASARAY MAÇINDA DA MASKEYLE OYNADI



Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı.



Osimhen, 5-0 kazanılan maçta 1 asist yapmayı başardı.



Nijeryalı yıldızın piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor.



MASKE KEMİK KIRDI



Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Osimhen ile çarpışan Khusniddin Alikulov'un yüzünde elmacık kemiğinin kırıldığı duyuruldu.



Yaşanan olay sonrası Osimhen'in maskesi sosyal medyada viral oldu.

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