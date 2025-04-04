Victor Boniface'ten Galatasaray formalı paylaşım

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface'ten sürpriz bir paylaşım geldi.
24 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.,
Boniface, paylaşımında vatandaşı Osimhen'i etiketleyerek "Adamım"ifadelerini kullandı.
Osimhen, geçtiğimiz yıl Nijerya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına formasını göndermişti.
BU SEZON BONIFACE
Boniface'in bu sezon toplam 24 maçta 11 golü bulunuyor.
45 MİLYON EURO
Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.
24 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.,
Boniface, paylaşımında vatandaşı Osimhen'i etiketleyerek "Adamım"ifadelerini kullandı.
Boniface'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
Bayer Leverkusenli Victor Boniface'in paylaşımı pic.twitter.com/EbRkgZgRPI
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) April 4, 2025
Osimhen, geçtiğimiz yıl Nijerya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına formasını göndermişti.
BU SEZON BONIFACE
Boniface'in bu sezon toplam 24 maçta 11 golü bulunuyor.
45 MİLYON EURO
Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.