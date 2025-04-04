Victor Boniface'ten Galatasaray formalı paylaşım

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface, Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Victor Boniface'ten Galatasaray formalı paylaşım
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04 Nisan 2025 15:24
Son güncelleme 04 Nisan 2025 15:27
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface'ten sürpriz bir paylaşım geldi.

24 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.,

Boniface, paylaşımında vatandaşı Osimhen'i etiketleyerek "Adamım"ifadelerini kullandı.

Boniface'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Osimhen, geçtiğimiz yıl Nijerya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına formasını göndermişti.

BU SEZON BONIFACE

Boniface'in bu sezon toplam 24 maçta 11 golü bulunuyor.

45 MİLYON EURO

Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.

 

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