Haber Tarihi: 03 Nisan 2025 18:14 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 18:14

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Bugün, bu akşam Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? 3 Nisan Now tv yayın akışı!

Hudutsuz Sevda yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. Miray Daner, Deniz Can Aktaş, Burak Sevinç, Erkan Can gibi isimlerin yer akdığı dizi Now tv ekranlarında her Perşembe izleyici karşısına çıkıyor. Bayram haftası dolayısıyla dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da, 3 Nisan TV yayın akışı ile araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu ve senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı Hudutsuz Sevda, küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim'in yaşadığı olaylara odaklanıyor. Peki Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? 3 Nisan Now tv yayın akışı!

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Bugün, bu akşam Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? 3 Nisan Now tv yayın akışı!
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Hudutsuz Sevda 59. bölüm yayın tarihi dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Hudutsuz Sevda dizisi 3 Nisan akşamı yayınlanacak mı sorusu Now tv yayın akışı ile araştırılıyor. Deniz Can Aktaş ile Miray Daner'in başrollerinde yer aldığı Hudutsuz Sevda her Perşembe akşamı ekranlara geliyor. Peki Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Hudutsuz Sevda yeni bölümü, 3 Nisan 2025 Perşembe yani bu akşam yayınlanmayacak. İlgiyle takip edilen Hudutsuz Sevda tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda yeni bölümü (59. bölüm), 10 Nisan Perşembe akşamı izleyici karşısına olacak.

3 NİSAN PERŞEMBE NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:00 Şahane Hayatım
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