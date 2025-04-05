Yalçın Koşukavak: "Hakimle hakemin pardonu olmaz"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 3-2 kaybettikleri Şanlıurfaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yalçın Koşukavak: 'Hakimle hakemin pardonu olmaz'
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05 Nisan 2025 00:22
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-2 yenilen Boluspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak hem kendileri hem de Şanlıurfaspor açısından zor bir maç olduğunu dile getirdi.  Bariz bireysel hatalar yaptıklarına dikkati çeken Koşukavak, "3-1 geriye düştüğünüz zaman can havlinde olan rakibinize büyük avantaj verirsiniz ve maçı kaybedersiniz. Oyunun son bölümünde de bazı formasyon değişiklikleri yapıp, oyunu fazlasıyla domine ettik. Çok fazlasıyla rakibi kendi kalesine ittik. Orada da bir gol bulduk. Maça ortak olacaktık. Ama bu sefer klasik Türk futbolunun halleri ortaya çıktı. Hakemlerle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Bir şeyin değiştiğini düşünmediğim için.

Ülke futbolunun problemleriyle de alakalı bir şey söylemeyeceğim. Onu da herkes biliyor. Ben ve benden yaşı büyük antrenörler 50 yıldır söylüyor, bütün ülke söylüyor, olmuyor. Ben antrenörlükte böyle zor günler yaşadım. Rakip takım tabii ki zamana oynayacak ama hakimle hakemin pardonu olmaz."ifadelerini kullandı. 

Yalçın Koşukavak, Şanlıurfaspor'a sonraki karşılaşmalarında başarı diledi.

 
 
  



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