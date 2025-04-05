Yalçın Koşukavak: 'Hakimle hakemin pardonu olmaz'

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-2 yenilen Boluspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak hem kendileri hem de Şanlıurfaspor açısından zor bir maç olduğunu dile getirdi.





Yalçın Koşukavak, Şanlıurfaspor'a sonraki karşılaşmalarında başarı diledi.









Bariz bireysel hatalar yaptıklarına dikkati çeken Koşukavak,ifadelerini kullandı.