Kenan Yıldız, seccade ile görüntülendi

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Kenan Yıldız, elinde seccade ile camiye giderken görüntülendi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Kenan Yıldız, seccade ile görüntülendi
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04 Nisan 2025 12:41
Son güncelleme 04 Nisan 2025 13:17
A Milli Futbol Takımımızın yıldız ismi sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündem oldu. Yurt dışında forma giyen isim, seccade ile camiye giderken görüntülendi.

A Milli Futbol Takımımızın ve Juventus'un başarılı futbolcusu Kenan Yıldız, sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündeme oturdu. İtalya'da forma giyen genç ismin Instagramdaki bir hayran sayfası, Yıldız'ın dışarıda çekilmiş bir görüntüsünü paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Milli futbolcu Kenan Yıldız, elinde seccade ile camiye giderken görüntülendi. Genç oyuncunun bu fotoğrafı dakikalar içinde sosyal medyada gündem oldu.



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