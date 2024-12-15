Merkür retrosu bitti mi? Retro ne zaman bitiyor?

Merkür retrosu, etkileriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Astroloji dünyasında sıkça konuşulan Merkür retrosu ise özellikle iletişimdeki aksaklıklar ve yanlış anlamalarla dikkat çeken bir dönem olduğu biliniyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosu bitti mi, hangi gün, ayın kaçında sona erecek? İşte, konuya dair detaylar...

Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi 25 Kasım'da başlamıştı. Retro, 15 Aralık'ta sona erecek.

Uzman Astrolog Aygül Aydın, Merkür retrosu için "26 Kasım -15 Aralık arasında gerçekleşecek Merkür gerilemesi döneminde her burç farklı alanlarda dikkatli olmalıdır." uyarısında bulundu.

Bu dönemde sabırlı ve temkinli bir yaklaşım benimseyerek, Merkür gerilemesinin etkilerini daha rahat yönetebilir ve fırsatları değerlendirebilirsiniz.