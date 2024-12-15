Haber Tarihi: 15 Aralık 2024 17:53 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 17:53

Merkür retrosu bitti mi? Retro ne zaman bitiyor?

Merkür retrosu aralık 2024 ayı etkileri devam ediyor. Merkür retrosu bitiş tarihi, astrolojiyle ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Retrograd dönemlerin iletişim, teknoloji, seyahat ve anlaşmalarla ilgili zorluklar ve aksilikler getirdiği düşünülür. Peki Merkür retrosu bitti mi, ne zaman bitiyor? Retro hangi gün, ayın kaçında sona erecek? İşte ayrıntılar...

Merkür retrosu bitti mi? Retro ne zaman bitiyor?
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Merkür retrosu, etkileriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Astroloji dünyasında sıkça konuşulan Merkür retrosu ise özellikle iletişimdeki aksaklıklar ve yanlış anlamalarla dikkat çeken bir dönem olduğu biliniyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosu bitti mi, hangi gün, ayın kaçında sona erecek? İşte, konuya dair detaylar...
 
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi 25 Kasım'da başlamıştı. Retro, 15 Aralık'ta sona erecek.

Uzman Astrolog Aygül Aydın, Merkür retrosu için "26 Kasım -15 Aralık arasında gerçekleşecek Merkür gerilemesi döneminde her burç farklı alanlarda dikkatli olmalıdır." uyarısında bulundu.

Bu dönemde sabırlı ve temkinli bir yaklaşım benimseyerek, Merkür gerilemesinin etkilerini daha rahat yönetebilir ve fırsatları değerlendirebilirsiniz.
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