Haber Tarihi: 03 Nisan 2025 14:52 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 14:52

Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı tatili için plan yapanlar, tatilin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Resmi tatil süresi belli oldu. İşte 2025 Ramazan Bayramı tatilinin bitiş tarihi...

Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan Bayramı
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Ramazan Bayramı tatili, milyonlarca çalışan ve öğrenci için dinlenme fırsatı sunuyor. Kamu çalışanları için belirlenen resmi tatil süresi, bayramın kaç gün olacağına göre değişiklik gösterebiliyor. 2025 yılı için bayram tatilinin hangi gün sona ereceği belli oldu. Tatil dönüşü planlarını yapanlar için işte detaylar…

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı, 1 Nisan Salı günü sona erdi.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bayram tatili, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dokuz güne uzatılmıştı. Ramazan Bayramı, 1 Nisan Salı günü sona erdi. 2,3,4 Nisan günlerinin de idari izin olarak sayılması ile birlikte tatil süresi dokuz güne çıktı.

Resmi olarak 4 Nisan Cuma akşamı sona erecek olan bayram tatili sonrasında hafta sonu tatili devamında 7 Nisan Pazartesi mesai başlayacak
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