Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı tatili, milyonlarca çalışan ve öğrenci için dinlenme fırsatı sunuyor. Kamu çalışanları için belirlenen resmi tatil süresi, bayramın kaç gün olacağına göre değişiklik gösterebiliyor. 2025 yılı için bayram tatilinin hangi gün sona ereceği belli oldu. Tatil dönüşü planlarını yapanlar için işte detaylar…

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı, 1 Nisan Salı günü sona erdi.

Bayram tatili, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dokuz güne uzatılmıştı. Ramazan Bayramı, 1 Nisan Salı günü sona erdi. 2,3,4 Nisan günlerinin de idari izin olarak sayılması ile birlikte tatil süresi dokuz güne çıktı.

Resmi olarak 4 Nisan Cuma akşamı sona erecek olan bayram tatili sonrasında hafta sonu tatili devamında 7 Nisan Pazartesi mesai başlayacak