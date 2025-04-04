Brent Petrol Neden Düşüyor? 4 Nisan 2025

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün en önemli nedenlerinden biri, OPEC+ ülkelerinin üretim artışına gitme planları olarak gösteriliyor. Önceki hedef günlük 135 bin varil artış iken, OPEC+'nın Mayıs ayında bu rakamı günlük 411 bin varile çıkarmayı hedeflemesi, piyasalarda arz endişelerini artırarak fiyatları aşağıya çekiyor.

Petrol fiyatları üzerindeki bir diğer önemli baskı unsuru ise küresel ticaret gerilimleri. ABD'nin bazı ürünlere uyguladığı gümrük vergilerinden petrol, gaz ve rafine ürünler muaf tutulsa da, devam eden ticaret anlaşmazlıkları piyasaları olumsuz etkiliyor. Özellikle Çin'in 10 Nisan'dan itibaren ABD mallarına uygulayacağı %34'lük ek gümrük vergisi planı, küresel piyasalardaki belirsizliği artırarak petrol talebi üzerinde endişelere yol açıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol, bu hafta yaklaşık %10'luk bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Bu, son altı ayın en büyük haftalık düşüşü olarak kayıtlara geçti. Yatırımcılar, OPEC+'nın üretim kararları ve küresel ticaret gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor.