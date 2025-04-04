Eczaneler açık mı? 4 Nisan bugün eczaneler açık mı?

Eczaneler bugün açık mı sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı tatili 1 Nisan itibariyle sona ererken 2 Nisan itibariyle yeniden tüm kurumlar yeniden hizmet vermeye başladı. Kamu çalışanları için bayram tatili süresi 9 güne uzatılmıştı. Peki Eczaneler bugün açık mı? 3-4 Nisan tarihlerinde Eczaneler çalışıyor mu?

Eczaneler Arefe günü öğleden sonra ve bayram tatili günlerinde nöbetçi olarak hizmet vermeye devam etti. Bayram'ın sona ermesi ile birlikte yeniden eski sisteme devam eden Eczaneler hizmet vermeye devam ediyor.

Saat 09.00'da mesaiye başlayan eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri 19.00'da kapanmaktadır. Bu zaman dilimi Türkiye'nin 81 ilinde de aynıdır.