Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na cevap!

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Emre Belözoğlu'nun kendisi hakkındaki sözlerine cevap verdi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Melo için gelen sorunun ardından, "Felipe Melo çok iyi oyuncu. Sahanın içinde sürtüşmeler olabiliyor ama iyi oyuncuydu." ifadelerini kullanmıştı.
Emre Belözoğlu'nun kendisi hakkındaki bu sözleriyle ilgili videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Melo, "Kaptanın dediği gibi, sahada olan sahada kalır. Benim de kendisine saygım çok büyük, Türk futbol tarihinin en büyük isimlerinden bir tanesi." sözlerini kullandı.
Felipe Melo'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük etkileşim aldı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Melo için gelen sorunun ardından, "Felipe Melo çok iyi oyuncu. Sahanın içinde sürtüşmeler olabiliyor ama iyi oyuncuydu." ifadelerini kullanmıştı.
Emre Belözoğlu'nun kendisi hakkındaki bu sözleriyle ilgili videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Melo, "Kaptanın dediği gibi, sahada olan sahada kalır. Benim de kendisine saygım çok büyük, Türk futbol tarihinin en büyük isimlerinden bir tanesi." sözlerini kullandı.
Felipe Melo'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük etkileşim aldı.