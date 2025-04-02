Haber Tarihi: 02 Nisan 2025 15:47 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 15:47

Temu yasaklandı mı? Yurt dışından alışveriş yasaklandı mı?

Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi bulunuyor. Bu sitelerden bazıları ise yurt dışı menşeli oluyor. Bu sitelerin arasına son olarak Temu eklendi. Temu, birçok kullanıcının dikkatini çeken bir site oldu. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından ise gözler Temu'ya çevrildi. Bu kararın ardından Temu ve benzeri yurt dışı menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılamayacağı iddia ediliyor.

Temu yasaklandı mı? Yurt dışından alışveriş yasaklandı mı?
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Ticaret Bakanlığı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak bir karar aldı. Bu karara göre Temu, Aliexpress ve benzeri sitelerin alışverişe kapatılacağı söylendi. Temu'nun internet sitesi, şu anda ülkemizde aktif olarak kullanılabiliyor. Temu, resmi olarak yasaklanmadı. Fakat verilen siparişlerini gümrük tarafından reddedilme riski bulunuyor. Bu noktada, tüketicilerin yerli e-ticaret sitelerine yöneleceği tahmin ediliyor.

Yurt dışından alışverişle ilgili yeni kararlar, Ticaret Bakanlığı tarafından alındı. Bu karara göre, ülkemizde temsilciliği bulunmayan e-ticaret platformları, ülkemizde faaliyet gösteremeyecek. Söz konusu e-ticaret siteleri ancak şartları karşıladıkları takdirde yeniden faaliye geçebilecek.

Yurt dışından alışveriş, tamamen yasaklanmadı. Fakat yeni karara göre, bazı sitelerin ülkemizdeki faaliyetleri durdurulabilir.
Bakanlığın yeni kararının, tüketici haklarını korumak amacıyla alındığı belirtiliyor. Yeni düzenlemeye göre ülkemizde satış yapan yabancı menşeli e-ticaret sitelerinin ürün güvenliği ve üretici bilgilerini açıkça paylaşması gerekiyor.

Ülkemizde yeniden faaliyet göstermek isteyen ticaret sitelerinin ise yönetmeliklere uygun hareket etmesi ve Türkiye'de bir temsilcisi bulundurması gerekiyor.
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