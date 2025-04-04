Fred Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde maç sonu birçok oyuncu kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşmanın sonunda çıkan tartışmalar nedeniyle Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Fred kırmızı kart aldı.

Kırmızı kart görmesinin ardından Fred'in Fenerbahçe - Trabzonspor maçında oynayıp, oynamayacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Fred'in Fenerbahçe - Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı PFDK sevklerinin ardından belli olacak.

Direkt kırmızı kart gördüğü için Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Fred'in cezalı olma ihtimali bulunuyor. PFDK sevklerinin ardından Fred'in durumu netlik kazanacak.

Genel olarak kupa maçında görülen kırmızı kart cezaları genel olarak lig maçında geçerli olmuyor. Oyuncular bir sonraki kupa maçında cezalarını çekiyor. Ancak kesin olan karar PFDK sevklerinin ardından belli oluyor.

TFF tarafından henüz Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görülen kırmızı kartların cezaları hakkında bir açıklama yapılmadı.

TFF'nin yaptığı açıklamanın ardından Fred, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay'ın durumlarının belli olacak.