Haber Tarihi: 04 Nisan 2025 16:54 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 16:54

Fred Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları kapsamında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Fred kırmızı kart gördü. Fred'in kırmızı kart görmesinin ardından Süper Lig kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı gündeme geldi. Kupa maçında kırmızı kart gören oyuncu lig maçında oynar mı sorusunun cevabı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fred Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde maç sonu birçok oyuncu kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşmanın sonunda çıkan tartışmalar nedeniyle Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Fred kırmızı kart aldı.

Kırmızı kart görmesinin ardından Fred'in Fenerbahçe - Trabzonspor maçında oynayıp, oynamayacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

FRED FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fred'in Fenerbahçe - Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı PFDK sevklerinin ardından belli olacak.

Direkt kırmızı kart gördüğü için Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Fred'in cezalı olma ihtimali bulunuyor. PFDK sevklerinin ardından Fred'in durumu netlik kazanacak.

KUPA MAÇINDA KIRMIZI KART GÖREN OYUNCU LİG MAÇINDA OYNAR MI?

Genel olarak kupa maçında görülen kırmızı kart cezaları genel olarak lig maçında geçerli olmuyor. Oyuncular bir sonraki kupa maçında cezalarını çekiyor. Ancak kesin olan karar PFDK sevklerinin ardından belli oluyor.

TFF tarafından henüz Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görülen kırmızı kartların cezaları hakkında bir açıklama yapılmadı.

TFF'nin yaptığı açıklamanın ardından Fred, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay'ın durumlarının belli olacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Arda Turan için Shakhtar Donetsk açıklaması! Eyüpspor Arda Turan için Shakhtar Donetsk açıklaması!
Real Madrid futbolcularına verilen cezalar açıklandı! Real Madrid Real Madrid futbolcularına verilen cezalar açıklandı!
Ancelotti'den Arda Güler mesajı Real Madrid Ancelotti'den Arda Güler mesajı
Fred Trabzonspor maçında oynayacak mı? Gündem Fred Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Çorum FK'nin rakibi Esenler Erokspor Spor Toto 1. Lig Çorum FK'nin rakibi Esenler Erokspor
Ryan Kent'ten Fenerbahçe itirafı! Fenerbahçe Ryan Kent'ten Fenerbahçe itirafı!
Trabzonspor'da Malheiro'ya ülkesinden talip! Trabzonspor Trabzonspor'da Malheiro'ya ülkesinden talip!
Son dakika: Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı? Gündem Son dakika: Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı?
Türkiye Kupası'nı kazanmış 3 takım, yarı finalde! Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nı kazanmış 3 takım, yarı finalde!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kenan Yıldız, seccade ile görüntülendi
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
3
Jose Mourinho, an itibariyle zengin oldu!
4
Victor Boniface'ten Galatasaray formalı paylaşım
5
Bu kez 'hukuk derbisi' başlıyor!
6
Ali Koç, ABD'den Mourinho toplantısına katıldı!
7
Romulo'dan hat-trick sonrası geleceği için açıklama

SON HABERLER