Haber Tarihi: 04 Nisan 2025 12:36 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 12:36

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?

Cuma akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölüm ekrana gelecek mi sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Hafta başından bu yana dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmezken izleyici Kızılcık Şerbeti bu akşam ekrana gelecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kızılcık Şerbeti 95. yeni bölüm Show TV kanal yayın akışında yer alıyor mu?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?
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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta Cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Bayram tatili haftası olması nedeniyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmezken Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı sorusu ise araştırılmaya devam ediyor. Peki Kızılcık Şerbeti 95. yeni bölüm bu akşam Show TV kanal yayın akışında yer alıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ 95. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti 95. yeni bölüm bu akşam Show TV ekranında izleyici ile buluşacak. Show TV kanal yayın akışında dizinin yeni bölümü ile aynı saatinde ekrana geleceği duyuruldu.

KIZILCIK ŞERBETİ 95. BÖLÜM ÖZETİ

Kıvılcım'ın geçirdiği rahatsızlık bebeğe bir zarar vermeden atlatılmıştır. Başta Kıvılcım ve Ömer olmak üzere herkes son derece mutlu olur. Doğa ve Fatih'in temelli olarak eve dönmüş olmaları Pembe ve Nilay'ın eline büyük bir koz vermiştir. Her ikisi de her fırsatta Doğa'ya yüklenecektir. Bu arada ödediği tatil parasını geri almak için harekete geçen Doğa yapacağı işlerler başını bir kez daha belaya sokacaktır. Nursema ve Firaz, Asude'nin yanında yaşamaya devam etmektedir. Firaz her fırsatta karısına olan düşkünlüğünü sergileyecek güzel şeyler yapar.

Oteldeki hareketlilikten gözü korkan Abdullah, Işıl ile yaşayacakları bir ev tutar. Işıl çok mutlu olacaktır. Abdullah'ın sırrını bir süre saklayan Nilay, daha fazla dayanamaz ve Pembe'ye söyler. Haberi duyunca yıkılan Pembe hızla bir intikam planının peşine düşer.


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