Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK sevkleri açıklandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'dan Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, saldırı nedeniyle 44. maddeden PFDK'ye sevk edildi. Söz konusu dört isim 5-10 maç arası men cezası alabilir.
Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'ın 5-10 maç arası, Fred ve Foti'nin 2-5, Zufic'in ise 5-10 maç arası ceza alması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic ve Foti tedbirli olarak sevk edildiği için 6 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak maçta yedek kulübesinde yer alamayacak.
44. MADDENİN CEZASI
5-10 MAÇ MEN!
Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi şu şekilde:
(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması
halinde;
(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için
90.000.-TL'den 315.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den
135.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 38.250.-TL'den 67.500.-TL'ye kadar para
cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;
(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 292.500.-TL'den 1.237.500.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için
157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 112.500.-TL'den
225.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 157.500.-TL'ye kadar
para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.
FRED'İ BEKLEYEN CEZA
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred ve yardımcı antrenörü Salvatore Foti ise 41. maddeden hakaretten PFDK'ye sevk edildi.
41. madde şu şekilde:
(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer
ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik
haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu
eylemleri gerçekleştiren;
(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7
müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde
ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-
TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 420.000.-TL'ye
kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü
yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde
ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün
arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-
TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.
(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men,
soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası
verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men,
soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası
verilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi
internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile
gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar,
1. Lig için 330.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 180.000.-TL'den 330.000.-
TL'ye kadar, 3. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.
(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı
ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.
MARIO BRANCO'YU BEKLEYEN CEZA
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, 46. maddeden - Talimatlara aykırı hareket- PFDK'ye sevk edilen isim oldu.
46. madde şu şekilde:
Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını
ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta
belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır. Talimat ve statülerde para cezasına ilişkin özel
hüküm bulunmadığı hallerde, olayın oluş şekli ve ağırlığı dikkate alınarak 5.000.000 TL'ye
kadar para cezası; hak mahrumiyeti, müsabakadan men veya soyunma odasına ve yedek
kulübesine giriş yasağı cezalarına ilişkin özel hüküm bulunmadığı hallerde ise olayın oluş şekli
ve ağırlığı dikkate alınarak; bu talimat kapsamındaki kişilere 1 yıldan az olmamak üzere süreli
veya sürekli hak mahrumiyeti, müsabakadan men veya soyunma odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı cezası verilir.
(2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir
düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır.
SANDRO ZUFIC'İ BEKLEYEN CEZA
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic ise 36. maddedeki sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ye sevk edildi.
İŞTE 36. MADDE
(1) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; herhangi bir kategori ayrımı
yapılmaksızın, müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir
müsabakayı terk ederek müsabakanın tatil edilmesine sebebiyet verecek şekilde sportmenliğe
aykırı harekette bulunan kulüp ve mensupları hakkında Disiplin Kurulları aşağıda yer alan
cezalara hükmeder;
(a) Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti
cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;
(b) Kulüplere;
o Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası,
o 1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası,
o 2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası,
o 3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,
(c) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
(d) Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.
(2) İhlalin amatör kulüplerce gerçekleştirilmesi halinde yetkili disiplin kurulları; ilgili kişiler
hakkında yukarıda yer alan hak mahrumiyeti cezalarına hükmetmekle birlikte ilgili Kulüplere
50.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası verir.
(3) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine
rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip
eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'dan Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, saldırı nedeniyle 44. maddeden PFDK'ye sevk edildi. Söz konusu dört isim 5-10 maç arası men cezası alabilir.
Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'ın 5-10 maç arası, Fred ve Foti'nin 2-5, Zufic'in ise 5-10 maç arası ceza alması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic ve Foti tedbirli olarak sevk edildiği için 6 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak maçta yedek kulübesinde yer alamayacak.
44. MADDENİN CEZASI
5-10 MAÇ MEN!
Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi şu şekilde:
(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması
halinde;
(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için
90.000.-TL'den 315.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den
135.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 38.250.-TL'den 67.500.-TL'ye kadar para
cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;
(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 292.500.-TL'den 1.237.500.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için
157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 112.500.-TL'den
225.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 157.500.-TL'ye kadar
para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.
FRED'İ BEKLEYEN CEZA
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred ve yardımcı antrenörü Salvatore Foti ise 41. maddeden hakaretten PFDK'ye sevk edildi.
41. madde şu şekilde:
(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer
ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik
haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu
eylemleri gerçekleştiren;
(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7
müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde
ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-
TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 420.000.-TL'ye
kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü
yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde
ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün
arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-
TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.
(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men,
soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası
verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men,
soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası
verilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi
internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile
gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar,
1. Lig için 330.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 180.000.-TL'den 330.000.-
TL'ye kadar, 3. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.
(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı
ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.
MARIO BRANCO'YU BEKLEYEN CEZA
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, 46. maddeden - Talimatlara aykırı hareket- PFDK'ye sevk edilen isim oldu.
46. madde şu şekilde:
Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını
ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta
belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır. Talimat ve statülerde para cezasına ilişkin özel
hüküm bulunmadığı hallerde, olayın oluş şekli ve ağırlığı dikkate alınarak 5.000.000 TL'ye
kadar para cezası; hak mahrumiyeti, müsabakadan men veya soyunma odasına ve yedek
kulübesine giriş yasağı cezalarına ilişkin özel hüküm bulunmadığı hallerde ise olayın oluş şekli
ve ağırlığı dikkate alınarak; bu talimat kapsamındaki kişilere 1 yıldan az olmamak üzere süreli
veya sürekli hak mahrumiyeti, müsabakadan men veya soyunma odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı cezası verilir.
(2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir
düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır.
SANDRO ZUFIC'İ BEKLEYEN CEZA
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic ise 36. maddedeki sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ye sevk edildi.
İŞTE 36. MADDE
(1) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; herhangi bir kategori ayrımı
yapılmaksızın, müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir
müsabakayı terk ederek müsabakanın tatil edilmesine sebebiyet verecek şekilde sportmenliğe
aykırı harekette bulunan kulüp ve mensupları hakkında Disiplin Kurulları aşağıda yer alan
cezalara hükmeder;
(a) Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti
cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;
(b) Kulüplere;
o Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası,
o 1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası,
o 2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası,
o 3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,
(c) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
(d) Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.
(2) İhlalin amatör kulüplerce gerçekleştirilmesi halinde yetkili disiplin kurulları; ilgili kişiler
hakkında yukarıda yer alan hak mahrumiyeti cezalarına hükmetmekle birlikte ilgili Kulüplere
50.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası verir.
(3) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine
rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip
eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir.