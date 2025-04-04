Stranger Things 5. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

"Stranger Things"in yaratıcıları Duffer Kardeşler, 5. sezonun dizinin finali olacağını daha önce duyurmuştu. Ancak, yayın tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen, çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 5. sezonun 2025 yılı içerisinde Netflix platformunda yayınlanması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere, Hollywood'daki senaristler grevi nedeniyle birçok dizi ve film projesinde olduğu gibi "Stranger Things"in de prodüksiyon sürecinde gecikmeler yaşanmıştı. Ancak, grevin sona ermesiyle birlikte çekimlerin yeniden hız kazandığı biliniyor.

Dizinin hayranları, Hawkins kasabasındaki Eleven ve arkadaşlarının maceralarının nasıl sonlanacağını büyük bir merakla bekliyor. 5. sezonun, önceki sezonlarda olduğu gibi yine sürprizlerle dolu ve heyecanlı bir final sunması bekleniyor.

Netflix veya dizinin yapımcılarından resmi bir yayın tarihi açıklaması geldiğinde, bu bilgi hayranlarla paylaşılacaktır. Şimdilik, "Stranger Things" hayranlarının 2025 yılını beklemesi gerekiyor gibi görünüyor.