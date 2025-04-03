Euro Neden Yükseliyor? Son Dakika Euro/TL Ne Kadar?

Euro neden yükseliyor? Son dakika gelişmeleriyle birlikte Euro'nun diğer para birimleri karşısında, özellikle de ABD Doları karşısında güçlü bir yükselişe geçtiği görülüyor. Bu ani yükselişin arkasında yatan temel nedenler neler? İşte Euro'daki bu son dakika hareketliliğinin detaylı analizi ve Euro neden yükseliyor sorusunun cevabı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı ek gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda yankı uyandırdı. Bu tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileri, yatırımcıların endişelenmesine yol açtı. ABD ekonomisindeki büyümenin yavaşlayacağı ve enflasyonun kontrolden çıkarak yükselişe geçeceği beklentisi, ABD Doları'nı olumsuz etkiledi. Dolardaki bu güç kaybı ise, doğal olarak Euro neden yükseliyor sorusunun en önemli yanıtlarından biri haline geldi.

ABD'nin açıkladığı tarifeler sonrasında, piyasalarda ABD ekonomisinin geleceğine dair karamsar bir tablo çizilmeye başlandı. Büyüme hızının düşeceği ve enflasyonun artacağı yönündeki beklentiler, uluslararası piyasalarda ABD Doları'na olan güveni sarstı. Bu durum, yatırımcıların alternatif para birimlerine yönelmesine neden oldu ve Euro neden yükseliyor sorusunun bir diğer önemli cevabını oluşturdu. Güç kaybeden Dolar karşısında Euro, adeta bir yatırımcı limanı haline geldi.

Doların güç kaybetmesi, Euro neden yükseliyor sorusunun en net göstergesi olan Euro/Dolar paritesinde de kendini gösterdi. Euro/Dolar paritesi, son dakika gelişmelerle birlikte 1.11462 seviyesine kadar yükselerek dikkat çekti. Bu yükseliş, Euro'nun ABD Doları karşısında yüzde 2'den fazla değer kazanması anlamına geliyor ki bu, 2015 yılından bu yana görülen en büyük günlük artış olarak kayıtlara geçti. Bu rekor artış, Euro neden yükseliyor sorusuna verilebilecek en çarpıcı yanıt niteliğinde.

Euro neden yükseliyor sorusunun bir diğer boyutu da Türk Lirası (TL) karşısındaki performansı. TL bazında bakıldığında, Euro kuru gün içinde en düşük 41.0322 lira seviyesini görürken, en yüksek 42.4063 liraya kadar tırmandı. Şu sıralar ise Euro, 42.2527 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ABD Doları ise 37.9329 liradan alıcı buluyor. Euro'nun TL karşısındaki bu yükselişi de, Euro neden yükseliyor sorusunun yerel piyasalardaki yansıması olarak değerlendirilebilir.