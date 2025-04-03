Beşiktaş-Göztepe Maçı Canlı İzle: BJK-Göztepe ATV İzle

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun çeyrek finalinde önemli bir mücadele yaşanıyor. Kupanın çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe, yarı finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. Bu sezon ilk kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarı final için kozlarını paylaşacak. Peki Ziraat Türkiye Kupasındaki Beşiktaş-Göztepe mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş ile Göztepe bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde karşılaşacak iki takım, yarı final bileti alabilmek için kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş-Göztepe mücadelesi 3 Nisan Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Kritik karşılaşma 20.30'da başlayacak. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.

Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo.