Beşiktaş-Göztepe Maçı Canlı İzle: BJK-Göztepe ATV İzle

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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş-Göztepe mücadelesi 3 Nisan Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Kritik karşılaşma 20.30'da başlayacak. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.KRİTİK MAÇ ATV CANLI İZLE BJK - GÖZTEPE MAÇI: İLK 11'LERBeşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo.
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