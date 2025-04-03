Haber Tarihi: 03 Nisan 2025 19:40 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 19:40

Beşiktaş-Göztepe Maçı Canlı İzle: BJK-Göztepe ATV İzle

Beşiktaş-Göztepe Canlı İzle Şifresiz | BJK-Göztepe Türkiye Kupası maçı ATV canlı yayın izle... Beşiktaş Göztepe (BJK-Göztepe) maçı kaçak olarak Taraftarium24, İnat Tv, IP TV veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş ile Göztepe bugün Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak ATV'de canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Göztepe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Göztepe maçı canlı izleme detayları

Beşiktaş-Göztepe Maçı Canlı İzle: BJK-Göztepe ATV İzle
Abone Ol
Beşiktaş-Göztepe Türkiye Kupası maçı canlı izle şifresiz (ATV canlı izle) BJK GÖZTEPE Türkiye Kupası maçı beIN Sports 1 izle, Beşiktaş-Göztepe ATV canlı maç linki, Beşiktaş-Göztepe maçı canlı yayın izle, BJK Göztepe Türkiye Kupası maçı canlı link, Canlı bein Beşiktaş-Göztepe izle, BJK GÖZTEPE İzle, 3 Nisan 2025 Beşiktaş-Göztepe maçı izle, Beşiktaş-Göztepe maçı canlı yayın linki, Digitürk Beşiktaş-Göztepe canlı izlemek için aramalar google'da artıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun çeyrek finalinde önemli bir mücadele yaşanıyor. Kupanın çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe, yarı finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. Bu sezon ilk kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarı final için kozlarını paylaşacak. Peki Ziraat Türkiye Kupasındaki Beşiktaş-Göztepe mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

BJK - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE - ŞİFRESİZ MAÇ İZLE

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş ile Göztepe bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde karşılaşacak iki takım, yarı final bileti alabilmek için kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ ATV İZLE



BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş-Göztepe mücadelesi 3 Nisan Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Kritik karşılaşma 20.30'da başlayacak. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

KRİTİK MAÇ ATV CANLI İZLE


 
BJK - GÖZTEPE MAÇI: İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.

Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ole Gunnar Solskjaer: 'Galatasaray derbisinde gösterdik' Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: "Galatasaray derbisinde gösterdik"
Beşiktaş-Göztepe Maçı Canlı İzle: BJK-Göztepe ATV İzle Gündem Beşiktaş-Göztepe Maçı Canlı İzle: BJK-Göztepe ATV İzle
Beşiktaş'ta sistem değişmedi! Beşiktaş Beşiktaş'ta sistem değişmedi!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı tek maç mı, çift maç mı? Gündem Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı tek maç mı, çift maç mı?
Liverpool'da hedef Takefusa Kubo Liverpool Liverpool'da hedef Takefusa Kubo
Kyle Walker: 'Milan benim için doğru seçim' Milan Kyle Walker: "Milan benim için doğru seçim"
Trabzonspor U19'dan anlamlı ziyaret Trabzonspor Trabzonspor U19'dan anlamlı ziyaret
Euro Neden Yükseliyor? Son Dakika Euro/TL Ne Kadar? Gündem Euro Neden Yükseliyor? Son Dakika Euro/TL Ne Kadar?
Arsenal'den Gabriel Magalhaes için sakatlık açıklaması Arsenal Arsenal'den Gabriel Magalhaes için sakatlık açıklaması
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Pep Guardiola, Jose Mourinho'ya hak verdi
2
Jose Mourinho kaç maç ceza alır?
3
Yılmaz Vural'dan 'burun sıkma' yorumu!
4
Mourinho'nun fiziki müdahalesi öncesi Okan Buruk ne dedi?
5
Samsunspor'dan Cihan Aydın tepkisi!
6
İbrahim Hatipoğlu: "Şimdi istediğin kadar konuş Acun Ilıcalı"
7
Galatasaraylı futbolculardan, Ali Koç'a pasta

SON HABERLER