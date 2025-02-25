Haber Tarihi: 25 Şubat 2025 13:52 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 13:52

Altın fiyatları düşecek mi, düşer mi? - 2025

Altın fiyatları, 2025 yılı itibarıyla yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Son dönemde ons altın fiyatları 2.950 dolar seviyelerine ulaşarak rekor tazelerken, gram altın da 3.442 TL civarında işlem görüyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yoksa yükseliş trendi devam edecek mi? İşte uzman görüşleri ve piyasa beklentileri:

Altın fiyatları düşecek mi, düşer mi? - 2025
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Altın fiyatları, küresel piyasalarda ve Türkiye'de yakından takip edilen bir gündem olmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası (AMB) üyelerinin faiz indirimi mesajları sonrası altın düşer mi, altın düşecek mi konuları gündemde yer alıyor.

Altın fiyatları düşecek mi, düşer mi?

25 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Ons altın, 2.954,95 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine yaklaştı. Gram altın ise 3.442 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu yükselişte, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının artan altın talepleri etkili oluyor.

Goldman Sachs'ın Altın Tahmini

Goldman Sachs, merkez bankalarının artan altın talebine dikkat çekerek, 2025 yılı sonu için ons altın fiyatı tahminini 2.890 dolardan 3.100 dolara yükseltti. Banka, merkez bankalarından gelen yapısal talebin artmasının ve fon oranlarının düşmesiyle birlikte, altın fiyatlarının yıl sonundan önce %9 artabileceğini öngörüyor.

İslam Memiş'in Değerlendirmeleri

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının yeni yıla yükselişle başladığını ve ons altının 2.643 dolar seviyesinde seyrettiğini belirtiyor. Memiş, gram altının ise serbest piyasalarda 3.043 TL seviyesinde olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, 2025 yılında gram altının 4.000 TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

UBS'nin Fiyat Tahminleri

UBS, Haziran 2025 sonu için ons altın fiyatı tahminini 2.300 dolar, 2025 Mart sonu için ise 2.500 dolar olarak belirledi. Bu tahminler, altın fiyatlarında kademeli bir artışın devam edebileceğini gösteriyor.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Jeopolitik Riskler: Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimler, altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Merkez Bankası Alımları: Özellikle Çin gibi ülkelerin altın rezervlerini artırma çabaları, piyasada arz-talep dengesini etkileyerek fiyatları yukarı çekiyor.

Para Politikaları: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri ve genişleyici para politikaları, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Sonuç ve Beklentiler

Mevcut veriler ve uzman tahminleri, altın fiyatlarının kısa vadede dalgalanmalar yaşayabileceğini, ancak uzun vadede yükseliş trendinin devam edebileceğini gösteriyor. Yatırımcıların, küresel ekonomik gelişmeleri, jeopolitik riskleri ve merkez bankalarının politikalarını yakından takip etmeleri önem arz ediyor. Altın yatırımı yaparken, piyasa analizlerini dikkatlice değerlendirerek bilinçli kararlar almak, olası riskleri minimize etmek açısından faydalı olacaktır.

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