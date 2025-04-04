Haber Tarihi: 04 Nisan 2025 17:57 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 17:57

Kurban Bayramı 2025: Kurban Bayramı Ne Zaman?

Milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir heyecanla beklenen Kurban Bayramı 2025 tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan dini bayramlardan biridir. 2025 yılında Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı 2025 tatili kaç gün sürecek? İşte Kurban Bayramı 2025 ile ilgili tüm merak edilenler...

Kurban Bayramı 2025: Kurban Bayramı Ne Zaman?
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Ramazan Bayramı'nın sona ermesi ardından gözler Kurban Bayramı takvimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı tarihlerini duyurdu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda kutlanacak? 2025 Kurban Bayramı takvimi

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Kurban Bayramı 2025 tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini günler takvimine göre belirlenmiştir. Buna göre, Kurban Bayramı 2025, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve dört gün sürecektir. İşte Kurban Bayramı 2025'in gün gün tarihleri:

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi  

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ VE ANLAMI

Kurban Bayramı, İslam dininde Hz. İbrahim'in (as) Allah'ın emriyle oğlu Hz. İsmail'i (as) kurban etmek istemesi ancak Allah'ın bir mucize göstererek yerine bir koç göndermesi olayını anmak için kutlanır. Bu olay, Allah'a teslimiyetin ve fedakarlığın en büyük sembollerinden biridir. Kurban Bayramı'nda Müslümanlar, imkanları dahilinde kurban keserek bu önemli olayı idrak ederler. Kesilen kurban etleri, ihtiyaç sahipleriyle ve akrabalarla paylaşılır, böylece toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duyguları pekişir.

2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kurban Bayramı 2025'in hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte tatil süresi de merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bayramın dört gün sürmesi ve Pazartesi gününün de bayramın son günü olması, çalışanlar için uzun bir tatil fırsatı sunabilir. Ancak, resmi tatil süresinin kaç gün olacağıyla ilgili kesin açıklama henüz yapılmamıştır. İlerleyen günlerde resmi makamlardan bu konuda bir açıklama yapılması beklenmektedir.

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