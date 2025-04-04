Kurban Bayramı 2025: Kurban Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesi ardından gözler Kurban Bayramı takvimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı tarihlerini duyurdu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda kutlanacak? 2025 Kurban Bayramı takvimi

Kurban Bayramı 2025 tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini günler takvimine göre belirlenmiştir. Buna göre, Kurban Bayramı 2025, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve dört gün sürecektir. İşte Kurban Bayramı 2025'in gün gün tarihleri:

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi



Kurban Bayramı, İslam dininde Hz. İbrahim'in (as) Allah'ın emriyle oğlu Hz. İsmail'i (as) kurban etmek istemesi ancak Allah'ın bir mucize göstererek yerine bir koç göndermesi olayını anmak için kutlanır. Bu olay, Allah'a teslimiyetin ve fedakarlığın en büyük sembollerinden biridir. Kurban Bayramı'nda Müslümanlar, imkanları dahilinde kurban keserek bu önemli olayı idrak ederler. Kesilen kurban etleri, ihtiyaç sahipleriyle ve akrabalarla paylaşılır, böylece toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duyguları pekişir.

Kurban Bayramı 2025'in hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte tatil süresi de merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bayramın dört gün sürmesi ve Pazartesi gününün de bayramın son günü olması, çalışanlar için uzun bir tatil fırsatı sunabilir. Ancak, resmi tatil süresinin kaç gün olacağıyla ilgili kesin açıklama henüz yapılmamıştır. İlerleyen günlerde resmi makamlardan bu konuda bir açıklama yapılması beklenmektedir.