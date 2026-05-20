TFF, UEFA'da alınan kararı açıkladı! EURO 2028 sonrası yeni format...

İstanbul'da UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da yer aldığı toplantıda UEFA erkek millî takım müsabaka formatları incelendi. Yeni müsabaka formatlarının EURO 2028 sonrasında uygulanması yönünde karar alındı.

20 Mayıs 2026 21:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) temsilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraber Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile UEFA'ya üye ülke federasyonlarının başkanları ve üst düzey yöneticileri de yer aldı.

UEFA toplantısına katılan TFF, toplantıda alınan kararlarla ilgili bir açıklama yayınladı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Avrupa futbolunun gündeminde yer alan önemli konu başlıklarının görüşüldüğü toplantıda, mevcut UEFA erkek millî takım müsabaka formatları kapsamlı bir şekilde incelendi. Tüm üye ülke federasyonlarının temsilcileriyle yapılan istişarelerin ardından yeni müsabaka formatlarının EURO 2028 sonrasında uygulanması yönünde karar alındı.

Yeni müsabaka formatları, önümüzdeki birkaç ay içinde yapılacak olan değerlendirmelerin ardından 15 Eylül 2026 tarihinde, Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılacak UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda nihai onaya sunulacak. Yeni formatlar, bu toplantının ardından tanıtılacak."

CEFERIN'İN SÖZLERİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni formatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Ceferin, "Yeni formatlar rekabet dengesini artıracak, durağan ve heyecansız maçların sayısını azaltacak, taraftarlara daha çekici ve dinamik bir organizasyon sunacak, tüm takımlar için adil bir şekilde mücadele etme fırsatı sağlayacak ve uluslararası maç takvimine herhangi bir ek tarih dahil edilmeden uygulanacaktır. Genel olarak bu değişiklikler, UEFA erkek milli takım müsabakalarının değerini artıracak. Yeni müsabaka formatlarının hayata geçirilmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
