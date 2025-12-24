Rıdvan Dilmen'den olay Rafa Silva yorumu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Sports Digitale ekranlarında Rıdvan Dilmen, dev derbiyi değerlendirdi.
"BENCE GİTTİ O"
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın durumu hakkında konuşan Dilmen, "Ben şöyle okuyorum Rafa Silva olayını. İki taraf da birbirlerine blöf yapıyor. Beşiktaş diyor ki 'Gitsin ama 3'e 5'e bırakmayayım'. Silva da zorluyor beni ucuza verin diye, muhtemelen anlaştı bir kulüple. 15'e değil de 5-6 vereyim de gideyim diyor. Bence gitti o diye düşünüyorum. Duyum falan değil." ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldızın ismi Benfica, AEK ve Club Brugge ile anılıyordu. Rafa Silva son olarak ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giydi.
