24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Rıdvan Dilmen'den olay Rafa Silva yorumu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Sports Digitale ekranlarında Rıdvan Dilmen, dev derbiyi değerlendirdi. Dilmen, Rafa Silva'nın ayrılacağını açıkladı.

24 Aralık 2025 09:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Sports Digitale ekranlarında Rıdvan Dilmen, dev derbiyi değerlendirdi.

"BENCE GİTTİ O"

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın durumu hakkında konuşan Dilmen, "Ben şöyle okuyorum Rafa Silva olayını. İki taraf da birbirlerine blöf yapıyor. Beşiktaş diyor ki 'Gitsin ama 3'e 5'e bırakmayayım'. Silva da zorluyor beni ucuza verin diye, muhtemelen anlaştı bir kulüple. 15'e değil de 5-6 vereyim de gideyim diyor. Bence gitti o diye düşünüyorum. Duyum falan değil." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldızın ismi Benfica, AEK ve Club Brugge ile anılıyordu. Rafa Silva son olarak ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giydi. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
