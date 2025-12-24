Samsunspor'dan 3 milyon Euro'luk hamle!

Samsunspor, Süper Lig'deki başarısını sürdürülebilir kılmak adına transfer çalışmalarına hız verdi.Yunanistan basınında çıkan haberlere göre kırmızı-beyazlıların hedefinde, PAOK forması giyen Gineli orta saha oyuncusu Mady Camara var.Yunan basınında geniş yer bulan iddialara göre Samsunspor, 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu için resmi temaslara başladı. Haberin detaylarında, Samsunspor yönetiminin Camara'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Satın alma opsiyonunun ise 3 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.Daha önce uzun süre Olympiakos forması giyen ve bir dönem İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da da kiralık olarak görev yapan Mady Camara, orta sahadaki güçlü fiziği ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor. Sezon başında bedelsiz olarak PAOK'a transfer olan Gineli yıldızın, Türkiye macerasına sıcak bakabileceği konuşuluyor.