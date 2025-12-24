24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Samsunspor'dan 3 milyon Euro'luk hamle!

Yunan basını, Samsunspor'un PAOK forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Mady Camara'yı 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini iddia etti.

calendar 24 Aralık 2025 09:38
Fotoğraf: Imago
Samsunspor'dan 3 milyon Euro'luk hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor, Süper Lig'deki başarısını sürdürülebilir kılmak adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre kırmızı-beyazlıların hedefinde, PAOK forması giyen Gineli orta saha oyuncusu Mady Camara var.

3 MİLYON EURO OPSİYON


Yunan basınında geniş yer bulan iddialara göre Samsunspor, 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu için resmi temaslara başladı. Haberin detaylarında, Samsunspor yönetiminin Camara'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Satın alma opsiyonunun ise 3 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

MADY CAMARA KİMDİR?

Daha önce uzun süre Olympiakos forması giyen ve bir dönem İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da da kiralık olarak görev yapan Mady Camara, orta sahadaki güçlü fiziği ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor. Sezon başında bedelsiz olarak PAOK'a transfer olan Gineli yıldızın, Türkiye macerasına sıcak bakabileceği konuşuluyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.