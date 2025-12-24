AEK, Olivier Ntcham'ın peşinde

Samsunspor'un bu sezon sergilediği başarılı performansta kilit rol oynayan isimlerden biri olan Olivier Ntcham, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.



Samsun Hedef Halk'ta yer alan habere göre; Yunanistan Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden AEK Atina, Kamerunlu yıldızı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.



Yunan medyasında geniş yankı bulan haberlere göre, orta sahasını güçlendirmek isteyen AEK yönetimi, listesinin ilk sıralarına Olivier Ntcham'ı ekledi.



Samsunspor ile olan sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki oyuncu için AEK'nın cazip bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.



