24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

AEK, Olivier Ntcham'ın peşinde

Samsunspor'un yıldız orta sahası Olivier Ntcham, Yunanistan'ın köklü kulübü AEK'nın transfer listesine girdi.

calendar 24 Aralık 2025 09:27
Fotoğraf: AA
AEK, Olivier Ntcham'ın peşinde
Samsunspor'un bu sezon sergilediği başarılı performansta kilit rol oynayan isimlerden biri olan Olivier Ntcham, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Samsun Hedef Halk'ta yer alan habere göre; Yunanistan Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden AEK Atina, Kamerunlu yıldızı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Yunan medyasında geniş yankı bulan haberlere göre, orta sahasını güçlendirmek isteyen AEK yönetimi, listesinin ilk sıralarına Olivier Ntcham'ı ekledi.

Samsunspor ile olan sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki oyuncu için AEK'nın cazip bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
