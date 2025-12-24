24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Kocaelispor'un iç sahadaki dev serisi

Ziraat Türkiye Kupası C grubu maçında Erzurum FK'yı yenen Kocaelispor iç sahadaki üstün başarısını sürdürmeye devam etti.

calendar 24 Aralık 2025 09:32 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 09:36
Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısına istediği sonuçları alamayarak başlayan ve sonraki haftalarda aldığı seri galibiyetlerle yoluna devam eden Kocaelispor, iç sahadaki üstün performansını da sürdürüyor.

Yeşil siyahlı ekip, evinde oynadığı son 7 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrılırken Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Kocaelispor bu maçlarda ise kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Ligdeki başarılı grafiğini kupaya da yansıtan Kocaelispor, bu kulvarda da başarılı olmayı hedefliyor.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
