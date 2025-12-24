Kocaelispor'un iç sahadaki dev serisi

Kocaelispor, evinde oynadığı son 9 resmi maçta yenilmedi, 6 galibiyet aldı ve kalesinde yalnızca 4 gol gördü.



⭕1-1 Kayserispor

⭕1-1 Rizespor

✅1-0 Eyüpspor

✅2-0 Alanyaspor

✅1-0 Galatasaray

✅1-0 Gençlerbirliği

⭕0-0 Kasımpaşa

✅2-1 Antalyaspor

✅3-1 Erzurumspor pic.twitter.com/GrDZ4CxaOX



Trendyol Süper Lig'in ilk yarısına istediği sonuçları alamayarak başlayan ve sonraki haftalarda aldığı seri galibiyetlerle yoluna devam eden Kocaelispor, iç sahadaki üstün performansını da sürdürüyor.Yeşil siyahlı ekip, evinde oynadığı son 7 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrılırken Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Kocaelispor bu maçlarda ise kalesinde yalnızca 2 gol gördü.Ligdeki başarılı grafiğini kupaya da yansıtan Kocaelispor, bu kulvarda da başarılı olmayı hedefliyor.