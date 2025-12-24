Eyüpspor, Yusuf Demir'i istiyor

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Demir'e Süper Lig'den talip çıktı.
EYÜPSPOR İLGİLENİYOR
Eyüpspor, Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir'i transfer listesine aldı.
GALATASARAY İLE TEMAS
Eyüpspor yönetiminin, genç futbolcunun durumu hakkında Galatasaray cephesiyle temas kurduğu ve şartları değerlendirdiği öğrenildi.
BU SEZON İKİ MAÇ
Teknik heyetin Yusuf Demir transferine olumlu baktığı ifade edildi.
22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Galatasaray'da sadece 2 maçta süre buldu. [Ajansspor]
