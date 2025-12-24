Rıdvan Dilmen, flaş Musaba yorumu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadeleyi Sports Digitale ekranlarında Rıdvan Dilmen değerlendirdi.
"MUSABA YERİNE SANTRFOR ALIRIM"
Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında konuşan Dilmen, "Neden alacak anlamadım. Kerem, Asensio, Nene var. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı santrfora ihtiyacı var. Acil Veerman'a ihtiyacı var. Musaba ile uğraşacağıma çok iyi bir santfor alırım, orta saha alırım, stoper alırım. Fenerbahçe'nin dört oyuncuya ihtiyacı var, ihtiyaç olarak ilk 4'e girmez sol ön oyuncu. Musaba'yla uğraşacağıma önce ihtiyaçlarımı karşılarım. Sol bek, sol stoper, forvet ve orta saha." ifadelerini kullandı.
