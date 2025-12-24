Trabzonspor, Oulai'nin fiyatını belirledi!

Sezon başında Trabzonspor'un kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Christ Inao Oluai için birçok Avrupa devi devreye girdi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United 19 yaşındaki Fildişili futbolcunun peşine düştü.
Haberde, Trabzonspor'un Oluai için 40 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceği aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon bordo-mavili forma ile 10 maça çıkan genç oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 3 de asist yaptı.
