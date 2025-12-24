24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-04'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-02'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Trabzonspor, Oulai'nin fiyatını belirledi!

Trabzonspor, Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Chris Oulai'nin bonservisini 40 milyon Euro olarak belirledi.

calendar 24 Aralık 2025 14:08
Sezon başında Trabzonspor'un kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Christ Inao Oluai için birçok Avrupa devi devreye girdi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United 19 yaşındaki Fildişili futbolcunun peşine düştü.

Haberde, Trabzonspor'un Oluai için 40 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili forma ile 10 maça çıkan genç oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
