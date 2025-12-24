24 Aralık
Kerr ile Green arasındaki tartışmanın sebebi gün yüzüne çıktı

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green'in, takım içerisindeki rolü nedeniyle ciddi bir memnuniyetsizlik yaşadığı öne sürüldü.

Green ile başantrenör Steve Kerr arasında yaşanan ve sosyal medyada gündem olan gerginliğin ardından, ESPN muhabiri Marc J. Spears, NBA Today programında önemli bir detayı paylaştı.

Spears'a göre Green, neredeyse her maçta kendisinden ortalama 20 kilo daha ağır pivotlarla mücadele etmek zorunda kalmaktan rahatsızlık duyuyor.


"Duyduğuma göre Draymond, her gece pivot oynayıp kendisinden 20 kilo kadar daha ağır oyuncuları savunmak zorunda kalmasından biraz bıkmış durumda."

Bu sezon Warriors kadrosunda nominal olarak üç pivot bulunmasına rağmen, yalnızca 25 yaşındaki Quinten Post düzenli rotasyonun parçası konumunda.

Offseason'da takıma katılan Al Horford, çeşitli nedenlerle sık sık forma giyemezken, Trayce Jackson-Davis ise daha çok acil durumlar için kullanılan, rotasyonun sonundaki bir isim olarak görev yapıyor.

Warriors hanedanlığının zirve döneminden bu yana Steve Kerr, Green'i sık sık small-ball pivot olarak kullandı. Ancak dört kez All-Star seçilen Green'in artık 30'lu yaşlarının ortasında olduğu göz önüne alındığında, Golden State'in yükü hafifletecek daha güvenilir bir uzun oyuncu arayışına girmesi gerektiği değerlendiriliyor.

5 Şubat takas tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, Warriors'ın pota altında fark yaratabilecek bir oyuncu eklemek için, sahip olduğu en değerli varlığı kullanarak bir hamle yapabileceği konuşuluyor.

