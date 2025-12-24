Thomas Reis'in özel isteği: Salih Özcan

Samsunspor, devre arası transfer dönemine sayılı günler kala bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Thomas Reis'ın raporu doğrultusunda orta saha hattını güçlendirmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı yakın takibe aldı. Bundesliga tecrübesiyle orta sahaya direnç katması beklenen 27 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanıyor.; Alman teknik adam Thomas Reis'ın, Bundesliga'dan yakından tanıdığı Salih Özcan'ın transferi konusunda yönetime olumlu rapor sunduğu öğrenildi. Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan tecrübeli orta saha, bu sezon Alman devinde beklediği süreleri bulmakta zorlanıyor. Düzenli forma giymek ve A Milli Takım'daki yerini sağlamlaştırmak isteyen Salih'in, Türkiye seçeneğine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.Salih Özcan'ın adı sadece Samsunspor ile değil, aynı zamanda Beşiktaş ile de anılıyor. Gelen bilgilere göre; Dortmund, sözleşmesinin son yılına yaklaşan milli oyuncu için 1.5 - 2 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli bekliyor. Ancak oyuncunun Ocak ayında bonservisini eline alarak takımdan ayrılma ihtimali de masada. Samsunspor yönetiminin, transfer dönemi resmen açılır açılmaz Dortmund'un kapısını çalması bekleniyor.