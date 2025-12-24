23 Aralık
Thomas Reis'in özel isteği: Salih Özcan

Samsunspor, Borussia Dortmund forması giyen milli yıldız Salih Özcan'ı transfer listesine ekledi.

calendar 24 Aralık 2025 09:06
Fotoğraf: AA
Thomas Reis'in özel isteği: Salih Özcan
Samsunspor, devre arası transfer dönemine sayılı günler kala bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Thomas Reis'ın raporu doğrultusunda orta saha hattını güçlendirmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı yakın takibe aldı. Bundesliga tecrübesiyle orta sahaya direnç katması beklenen 27 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanıyor.

THOMAS REIS BİZZAT İSTEDİ

Samsun Hedef Halk'ta yer alan habere göre; Alman teknik adam Thomas Reis'ın, Bundesliga'dan yakından tanıdığı Salih Özcan'ın transferi konusunda yönetime olumlu rapor sunduğu öğrenildi. Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan tecrübeli orta saha, bu sezon Alman devinde beklediği süreleri bulmakta zorlanıyor. Düzenli forma giymek ve A Milli Takım'daki yerini sağlamlaştırmak isteyen Salih'in, Türkiye seçeneğine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.


BEŞİKTAŞ İLE TRANSFER YARIŞI KIZIŞABİLİR

Salih Özcan'ın adı sadece Samsunspor ile değil, aynı zamanda Beşiktaş ile de anılıyor. Gelen bilgilere göre; Dortmund, sözleşmesinin son yılına yaklaşan milli oyuncu için 1.5 - 2 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli bekliyor. Ancak oyuncunun Ocak ayında bonservisini eline alarak takımdan ayrılma ihtimali de masada. Samsunspor yönetiminin, transfer dönemi resmen açılır açılmaz Dortmund'un kapısını çalması bekleniyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
